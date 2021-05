Mamma Alessandro Cavallo, sorpresa alla finale Amici 2021/ Lui piange “Temo per lei”

Momenti toccanti e molto emozionanti nel corso della finale di Amici 2021, soprattutto quando in scena arrivano i due ballerini: Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. Questo perché nella loro coreografia finale c’è una sorpresa: per entrambe appare sullo schermo il volto di un loro genitore. Se per Giulia è quello del suo papà, Alessandro, sulle note de La Cura, rivede sua madre. Maria De Filippi svela che il ballerino era preoccupato perché, durante la sorpresa ricevuta qualche giorno fa durante le prove, è arrivato soltanto il suo papà. “Alessandro mi dispiace per ieri. – si è allora scusata la conduttrice, svelando cos’è accaduto dietro le quinte – Tu mi hai chiesto di tuo padre, mi hai detto ‘Mio padre e mia madre sono una cosa sola, com’è possibile che mia mamma non sia venuta? Non sta bene?’ Io gli ho detto ‘No guarda che sta benissimo!’ e cercavo in tutti i modi di non far capire…. era per questo motivo!” Lui, in lacrime, ringrazia per la bella sorpresa.

