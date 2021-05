Amici 2021 serale ed.20, finale/ Diretta e vincitore: Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Giulia e Alessandro

Amici 2021 Serale, la finale: anticipazioni e diretta

Amici 2021 è giunto al termine. Sabato 14 maggio, in diretta e in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la finalissima del serale di Amici 2021 che ha convinto pubblico e critica sin dalla prima puntata incollando più di cinque milioni di telespettatori ogni sabato sera. Come accaduto per ogni edizione del talent show, a trionfare, sarà un solo talento dei cinque che sono riusciti a conquistare la maglia oro della finalissima. Diversamente dalle precedenti puntate registrate in anticipo e per le quali venivano diffuse molte anticipazioni, la parola d’ordine della finale sarà sorpresa.

Non si sa, infatti, cosa accadrà nel corso della serata di cui i protagonisti indiscussi saranno Sangiovanni, Deddy, Giulia, Alessandro e Aka7even. A premiare il vincitore sarà la vincitrice della scorsa edizione ovvero Gaia, l’unica che ha vinto in uno studio totalmente vuoto a causa delle restrizioni anti-covid e che non ha potuto incontrare i fan ai firmacopie o tenere concerti. Ospiti della serata saranno Pio e Amedeo.

I finalisti di Amici 2021

I cinque fantastici che, puntata dopo puntata sono riusciti a conquistare la finale del serale di Amici 2021 sono i cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i ballerini Alessandro e Giulia che si contenderanno anche la vittoria della loro categoria. Cinque talenti indiscussi che, all’interno della scuola, hanno studiato, hanno pianto, si sono emozionati e sono cresciuti artisticamente. Tutti e cinque hanno conquistato meritatamente la finale e questa sfida proveranno a portare a casa la vittoria attraverso una serie di sfide di cui alcune potranno essere decise dal pubblico che, questa sera, sarà protagonista determinando anche il risultato finale attraverso il televoto.

Amici 2021, Il regolamento e i premi in palio

Il vincitore del serale di Amici 2021 sarà deciso dal voto combinato di una giuria di esperti e dal voto del pubblico a casa che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. Non avrà valore, invece, questa sera, il voto della giuria composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash che, esattamente come gli insegnanti che hanno seguito il percorso dei ragazzi sin dal primo giorno, saranno spettatori delle varie sfide che animeranno la serata. Il vincitore assoluto porterà a casa il primo premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Il vincitore della categoria, invece, porterà a casa un premio del valore di 50mila euro in gettoni d’oro.



