Mamma di Massimiliano Varrese, chi è?/ Lui: “Sempre stata presente e per questo la ringrazio”

Massimiliano Varrese incontra la mamma al Grande Fratello 2023

Diretta difficile per Massimiliano Varrese quella del Grande Fratello 19 ottobre, visto che si affronta l’argomento riguardante l’abbandono di Heidi Baci e le dure parole del padre nei suoi confronti. Accuse che hanno toccato profondamente l’attore, al punto da crollare in un pianto inconsolabile. Massimiliano ha d’altronde dovuto chiudere la conoscenza con Heidi, che sembrava promettere l’inizio di una relazione.

Varrese ha dunque affrontato momenti difficili ed è per questo che nella Casa del Grande Fratello è in arrivo per lui una sorpresa. L’attore riceverà infatti l’abbraccio della sua mamma e il conforto delle sue parole. “Io una mamma ce l’ho, è stata una mamma che è stata sempre presente”, ha dichiarato l’attore proprio in diretta su Canale 5, sottolineando quanto sia importante nella sua vita.

Chi è la mamma di Massimiliano Varrese

Non si conosce il nome della donna, né ci sono scatti sui social del figlio, testimonianza della volontà di privacy della sua famiglia. Nonostante ciò la donna ha deciso di superare la preferenza a non apparire in TV per dare una parola di conforto a suo figlio che sta vivendo giorni molti difficili. È molto probabile che la donna dirà anche la sua su Heidi, magari rispondendo alle pesanti accuse lanciate al figlio dal padre della ormai ex concorrente.

