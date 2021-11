MARIA, MAMMA DI MIRIANA TREVISAN/ Sorpresa al GF Vip: “Ti amo con tutta me stessa”

Bellissima sorpresa per Miriana Trevisan nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello Vip: in Casa arriva mamma Maria. La gieffina non trattiene le lacrime nel vederla e la accoglie con occhi colmi d’amore. Le parole di mamma Miriana, d’altronde, sono di una donna orgogliosa, di una mamma estremamente innamorata: “Ciao amore, due mesi per me sono stati due anni. Il tuo bambino ti bacia, mi ha chiesto di baciarti quanto ti amo. Tante persone ti amano, tante fuori mi scrivono, mi fermano, ti amano e ti sostengono. Ti voglio bene Miri, con tutto il cuore, la mia anima, con tutta me stessa.”, le parole della donna per sua figlia. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Miriana Trevisan choc "Ho rischiato di morire"/ "Operata, mi hanno rimosso l'utero"

Mamma Maria, sorpresa per la figlia Miriana Trevisan

Miriana Trevisan rischia questa sera di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Il televoto la vede a confronto con Gianmaria Antinolfi dopo il salvataggio di Sophie Codegoni ma, prima di conoscere l’esito del televoto, per lei arriva in Casa un’altra bella sorpresa. Stavolta è la sua mamma a volerle mandare un messaggio ricco di amore, incoraggiandola e sostenendola per questo percorso che questa sera potrebbe però giungere al termine. Miriana, d’altronde, è molto legata alla sua famiglia, che cita spesso durante le sue giornate nella Casa di Cinecittà. Sarà un momento molto emozionante per la Trevisan, al quale potrebbe dunque conseguire il dispiacere dell’addio alla Casa.

Pago, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Malgioglio: "Sei un peperoncino afrodisiaco"

Miriana Trevisan, sorpresa dalla mamma dopo le lacrime per il figlio Nicola

Ricordiamo che solo poche settimane fa, Miriana ha ricevuto nella Casa una bellissima sorpresa da parte di suo figlio Nicola che le ha scritto in una lettera: “Ti volevo dire che tu esci o non vinci non mi importa, voglio solo che tu stia bene. – e ancora – La nostra casa senza di te non è casa, anche se papà è bravo, tranne che per i vestiti, tu mi facevi mettere quello che volevo, lui no.” E in conclusione: “Non vedo l’ora di riabbracciarti e andare insieme a mangiare il nostro sushi quotidiano.”

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan eliminata dal Grande Fratello Vip?/ Clarissa si schiera con lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA