Mamma di Paolo Masella al Grande Fratello?/ Signorini: “Lui l’ha idealizzata, è il suo punto di riferimento”

Paolo Masella e il rapporto con la madre: “Sono qui per lei”. Sorpresa al Grande Fratello?

Paolo Masella ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023 con una desiderio: quello di trovare una fidanzata come la sua mamma. La donna è infatti la persona più importante della sua vita, visto soprattutto il difficile rapporto che, ad oggi, ha con suo padre. Paolo ha più volte parlato di suo madre nel corso di questi primi giorni nella Casa: la donna lo ha cresciuto e supportato sempre, sacrificandosi per lui e lavorando ogni giorno. Tanto che oggi il suo desiderio più grande è quello di permetterle di smettere di lavorare ed essere lui il suo sostegno.

“Sono qui per mia madre”, ha ammesso Paolo senza peli sulla lingua in diretta su Canale 5, dicendosi pronto a fidanzarsi solo qualora riuscisse a trovare una donna come lei. Un’affermazione che gli ha assicurato anche qualche critica da parte di chi ha sottolineato che nessun amore potrà mai essere come quello di una madre.

Paolo Masella e la mamma, parla Signorini: “Lui l’ha idealizzata”

Alfonso Signorini ha parlato di questo rapporto nel corso della fascia del Grande Fratello che anticipa la diretta del 21 settembre, dichiarando: “Il tema della paternità questa sera verrà approfondito anche per Paolo. Lui ha il rifiuto di suo padre, con cui non vuole più avere nulla a che fare. Lui ha idealizzato sua madre, che lo ha cresciuto, lo ha sostenuto, che ancora oggi è il suo punto di riferimento. Ma con la figura del padre non ha ancora fatto la pace.” Un annuncio che potrebbe anticipare l’ingresso a sorpresa della mamma di Paolo nella Casa per vivere un momento molto toccante.

