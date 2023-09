Mamma di Samira Lui, chi è?/ “Mi manca. Ho sofferto sin da bambina”: ingresso a sorpresa al Grande Fratello?

Chi è la mamma di Samira Lui? “Una donna straordinaria” per la concorrente del Grande Fratello 2023

Samira Lui sarà una delle protagoniste della nuova puntata del Grande Fratello 2023. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini, che nel corso delle anticipazioni che precedono la diretta del 21 settembre ha rivelato che si parlerà del rapporto difficile di alcuni dei concorrenti con i propri padri. Tra questi c’è proprio Samira, che non ha mai conosciuto suo padre, di origine senegalese. A crescerla è stata sua mamma, forza e ancora della sua vita, della quale la concorrente ha parlato in più di un’occasione nella Casa.

Papà di Samira Lui, chi è?/ "Una vita senza di lui": il primo incontro al Grande Fratello?

Samira ha definito la sua mamma “straordinaria”, poi parlando della sua famiglia ha dichiarato: “L’unica cosa che mi manca è la mia famiglia che vive ad Udine. Col treno sono sei ore. Sì lei verrebbe a Roma, ogni tanto viene… è venuta anche con mia zia e le ho portate in trasmissione. – e ancora – Mia mamma ora non lavora più, è in pensione. Lavorava in una cooperativa sociale per il trasporto dei disabili.”

Chi sono i genitori di Samira Lui?/ "Papà non l'ho mai conosciuto, mamma è stata straordinaria"

Samira Lui e le sofferenze dell’infanzia: “Si vivono cose tristi ma…”

L’argomento della famiglia e delle mancanze è tornato in questi volti più giorni nei discorsi di Samira Lui. Chiacchierando con Giselda, che ha chiesto a Samira se lei abbia sofferto nella sua vita, quest’ultima ha dichiarato: “Si, però io da quando sono bambina è un istinto mio a buttare sul ridere le cose, quindi a non essere triste. Si sa si vivono momenti tristi, felici è la vita è bella colorata. Tu devi solo pensare che sei bella, sei solare, e la gente che ti vede sono sicura che è innamorata di te”, sono state le parole d’incoraggiamento della concorrente.

LEGGI ANCHE:

Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui/ “L’abito lo hai indossato, le foto le abbiamo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA