Mamma di Tavassi litiga con alcuni Vipponi dopo la finale del GF Vip/ Caos in studio: cos’è accaduto

Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi, litiga con alcuni ex vipponi dopo la finale del GF Vip

Con la finale del 3 aprile 2023 si è ufficialmente conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip. Presenti in studio anche i parenti dei finalisti, tra i quali Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, e sua mamma Emanuela Fuin. Dopo la proclamazione del vincitore e la fine della diretta, in studio sono continuati i festeggiamenti, tra foto e abbracci. Guendalina ne ha dunque approfittato per fare una diretta sui social, mostrando cosa stesse accadendo in studio.

Tra le immagini mostrate dalla sorella di Edoardo Tavassi è apparsa anche la mamma, vistosamente infastidita da alcuni Vipponi. Emanuela Fuin non ha perciò nascosto di aver affrontato a muso duro alcuni degli ex concorrenti che, nelle scorse settimane, hanno parlato male di suo figlio, mostrandosi però questa sera pronti ad abbracciarlo e congratularsi con lui.

La mamma di Tavassi contron Charlie Gnocchi e George Ciupilan

Due i Vipponi presi di mira in modo particolare dalla mamma di Tavassi: Charlie Gnocchi e George Ciupilan. Emanuela Fuin spiega alla figlia Guendalina che Gnocchi le aveva chiesto se poteva baciarla, richiesta che lei ha rifiutato: “No, ho detto di no… con tutto quello che scrive… poi Tavassone è un simpaticone vorrei che morisse ammazzato”, sono state le parole della donna, che ne ha avute poi anche per Ciupilan: “È andato ad abbracciare Edoardo e gli ho detto: ‘non l’abbracciare proprio dopo tutto quello che hai detto’”. Insomma, l’agguerritissima mamma di Tavassi non ne ha risparmiate a nessuno. A stemperare con ironia è stata Guendalina, concludendo con: “Noi non portiamo rancore”.

