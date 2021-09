Mamma e figlio 11enne scomparsi in Germania/ Sono in Italia? “Forse in pericolo…”

Dalla Germania arriva l’allarme da parte della polizia per le sorte di un bambino di 11 anni, Antonio, papà italiano, mamma tedesca. Proprio quest’ultima sarebbe fuggita portando con sé il figlio minorenne. Il caso è stato affrontato nella serata di ieri anche dalla trasmissione Chi l’ha visto. Mamma e figlio sono scomparsi dallo scorso 3 settembre e la polizia ha emanato un comunicato ufficiale per chiedere aiuto alla popolazione dopo che le ricerche non hanno portato ad alcun esito apprezzabile. Secondo gli inquirenti, la donna ed il bambino sarebbero ancora in viaggio insieme ma non esclude un pericolo per la vita o l’incolumità fisica dei dispersi.

In questo caso non si pensa ad una normale sottrazione di minore ma l’allarme lanciato dalla polizia tedesca lascia intendere qualcosa di molto più grave e serio. Il piccolo Antonio ha fatto ritorno a scuola, ad Hannover dove vive, lo scorso 2 settembre. Dopo poche ore la madre lo va a prendere e da quel momento entrambi scompaiono. Dove sono Antonio e mamma Franziska? Papà Fabio ha tentato di contattare l’ex moglie ma il telefono risulta spento.

Mamma e figlio 11enne scomparsi: giallo in Germania

La polizia tedesca che si sta occupando della scomparsa di Antonio e della madre ha trovato la casa della donna in disordine, a testimonianza della fretta con la quale la madre del piccolo avrebbe deciso di andare via. Tuttavia da allora non si sa più nulla di mamma e figlio. L’inviato della trasmissione Chi l’ha visto si è recato alla stazione di Hannover dove si pensa che la donna ed il bambino possano aver preso un treno. Nessuno però sembra aver visto i due soggetti scomparsi.

Il padre Fabio ha già provveduto a denunciare la scomparsa del figlio e dell’ex moglie alla polizia tedesca che al momento sta indagando. Uno degli investigatori, contattato telefonicamente dalla trasmissione di Rai3 ha dichiarato: “Ci sono delle telecamere in alcuni punti della città ma non è possibile mettere gli scanner o qualcosa del genere per scannerizzare o individuare i volti e poi non ci sono registrazioni”, ha aggiunto. Al momento gli inquirenti non sanno se madre e figlio si trovano ancora in Germania o se magari hanno raggiunto l’Italia.

