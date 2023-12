Mamma Greta Rossetti, dura lite con Giulia Provvedi: “Cantante che non ce l’ha fatta”/ Caos in diretta social

Scoppia la lite tra Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, e Giulia Provvedi: cos’è accaduto

Doveva essere una tranquilla chiacchierata con Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, invece l’intervista a Casa Sdl si è trasformata in un vero e proprio caos. È bastata un’osservazione critica di Giulia Provvedi verso la donna a scatenare la sua furia e la conseguente lite tra le due parti. Tutto è iniziato infatti quando Giulia, opinionista di Casa Sdl – il format condotto da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate -, ha fatto notare alla donna che forse il suo intervento nella coppia composta da sua figlia Greta e Mirko Brunetti è stato eccessivo.

Dopo aver sottolineato che Greta Rossetti non ha certo disdegnato la visibilità ottenuta prima con Temptation Island e poi col Grande Fratello – “[…] sua figlia ha deciso di fare vari incontri con Mirko in Casa, poi diventare concorrente, quindi la visibilità non la disdegna neanche lei” – Giulia ha infatti accusato la donna di essere stata forse un po’ troppo ingombrante per la coppia: “Io trovo che a volt bisognerebbe lasciare i figli gestire le proprie relazioni, senza essere incattiviti come percepisco nelle sue parole, né accanimento. Sua figlia è adulta quindi una madre dovrebbe anche mettersi da parte”, le parole della cantante.

Giulia Provvedi critica Marcella Bonifacio: “Per fortuna Mirko è scappato, ora capisco tante cose…”

Questo è bastato per scatenare la furia di Marcella Bonifacio, che si è definita una ‘mamma leonessa’ che difende sì i suoi figli ma è comunque obiettiva nei giudizi. I toni si sono immediatamente alzati, soprattutto quando la mamma di Greta ha prima accusato Giulia di parlare a sproposito, dicendole inoltre di non sapere chi fosse. Infine l’ha appellata “una cantante che non ce l’ha fatta“. In tutta risposta, Giulia ha tuonato: “Per fortuna Mirko è scappato! Ora capisco tante cose…”

Quando Parpiglia ha cercato di rimettere pace tra le due donne, Marcella si è rifiutata: “Non sono molto femminista, mi dispiace, non ci tengo. Ognuno di noi va per la sua strada. Lei ha solo accusato… Dovevo nascere maschio, non donna!” “Sicuramente saranno strade diverse. – ha allora risposto Giulia Provvedi – Io dico la mia opinione e ho tutto il diritto di farlo. Se vuole solo persone che le diano ragione è un problema suo. Io sono un’opinionista!” “Dire la propria opinione non vuol dire dare un’etichetta ad una persona”, ha allora concluso la mamma di Greta.

