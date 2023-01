Mamma ho preso il morbillo/ Su Italia 1 il film con Alex D.Linz

Mamma ho preso il morbillo, film di Italia 1 diretto da Raja Gosnell

Mamma ho preso il morbillo è una commedia del 1997, che verrà mandato in onda oggi, mercoledì 18 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Si tratta del terzo film del filone di Mamma ho perso l’aereo, e nei panni del bambino protagonista c’è Alex D. Linz, che tornerà a lavorare nella sagra due anni dopo nel film Mamma mi son persa il fratellino!

La regia del film è stata affidata a Raja Gosnell, che aveva già lavorato in Mamma ho perso l’aereo 2 come addetto al montaggio. Negli anni a seguire, il regista si è reso noto soprattutto per i film di Scooby-Doo e dei Puffi.

Mamma ho preso il morbillo, la trama del film

Similmente agli altri capitoli della saga, Mamma ho perso il morbillo vede protagonista un bambino, malato di morbillo e quindi lasciato da solo in casa, alle prese con una banda di criminali che entrano nell’abitazione mentre la sua famiglia non c’è. In questo caso, un susseguirsi di eventi fortuiti fa entrare Alex in possesso di un microchip militare che i delinquenti volevano vendere al mercato nero. Mentre il bambino non sa ancora di averlo, i criminali rintracciano la sua casa, ma Alex nota in anticipo la loro presenza e prepara una serie di trappole sparse per la dimora, dando filo da torcere ai malfattori per buona durata del film. I tranelli di Alex e il susseguirsi di scene tragicomiche rendono la visione incalzante e dinamica, col bambino costretto a caversela da solo dal momento che la polizia crede che le sue chiamate siano solo dei falsi allarmi. Per incastrare definitivamente i malviventi, Alex dovrà mostrare la prova del microchip agli agenti e far trovare gli intrusi con le mani nel sacco.

