Mamma, ho visto un fantasma/ Su Italia 1 per un pomeriggio spassosissimo

Mamma, ho visto un fantasma, film di Italia 1 con la presenza di Malcolm McDowell

Mamma, ho visto un fantasma sarà trasmesso su Italia 1 oggi, 27 dicembre 2021, a partire dalle ore 14,30. Nel cast del film nel ruolo del protagonista Finn Baxter troviamo il giovane Christian Martyn, poche notizie su questo piccolo talento, mentre la madre Alexis è interpretata dall’attrice canadese Jodelle Ferland. Da citare la presenza nel cast del grande Malcolm McDowell: l’ex protagonista di ‘Arancia meccanica’ di Stanley Kubrick, ha ritrovato ultimamente smalto con diverse produzioni di spicco anche in Tv come nel caso della serie ‘Mozart in the jungle’, nel quale intepreta il ruolo di un direttore d’orchestra che andando in pensione non è del tutto convinto della scelta compiuta di fronte al talento del suo sostituto.

Mamma, ho visto un fantasma: la trama del film, un Natale tra le nevi

E ora vi raccontiamo la trama di Mamma, ho visto un fantasma. Dall’assolata California i Baxter si trasferiscono nel Maine per trascorrere il Natale tra le nevi dello stato del nord americano. Il padre incoraggia Finn Baxter, suo figlio, a fare amicizia, cosa che avviene simpatizzando con la bambina dei vicini di casa.

Durante la loro amicizia Finn apprende che la sua casa è infestata dal fantasma di un vecchio gangster che si materializza spaventando le persone, un’avventura che stimola il ragazzino verso il paranormale. Sinclair, Jessica e il loro nuovo scassinatore Hughes sono tre banditi che vogliono svaligiare la casa credendola vuota: in realtà i Baxter sono andati al supermercato epr lo shopping natalizio ma Finn è in casa e venderà cara la pelle.

