Mamma o papà di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip?/ Wendy Kay pronta a tornare…

Nuova sorpresa in arrivo per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Per la concorrente la scorsa settimana è finita male dopo un incontro molto tumultuoso con Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Da lì una serie di scontri in Casa e di alti e bassi con lo stesso Alex, prima intenzionato ad allontanarsi da lei poi a non perdere la loro amicizia speciale. Questo ha messo la Sorge in difficoltà in questi giorni, tanto che il GF ha deciso di tirarle su il morale con una nuova sorpresa. Non è chiaro chi possa esserci per questa sera. Verrebbe da pensare che sua madre Wendy Kay, vista la figlia in difficoltà e ripetutamente attaccata, sia pronta a tornare per darle il supporto che merita, seppur abbia incontrato la ragazza solo pochi giorni fa.

Alex Belli coccola Soleil "Sei di una bellezza stratosferica"/ Intanto Delia...

Soleil Sorge, sorpresa al Grande Fratello Vip dal papà?

Per Soleil potrebbe però esserci anche un amico, una persona molto cara o, addirittura, suo padre, un uomo che finora non si è mai esposto sulla figlia e la sua avventura al Grande Fratello Vip. Potrebbe essere una grandissima sorpresa per la Sorge, soprattutto dopo le discussioni nate con Gianmaria Antinolfi che, puntate fa, citò proprio il rapporto di Soleil con suo padre. Non ci resta che attendere per scoprire chi è la persona misteriosa arrivata per la gieffina.

