Mamma o papà?/ Video, su Canale 5 il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi

Mamma o papà? va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20 oggi 20 febbraio 2020. Si tratta di una divertente commedia tutta italiana diretta dal regista Riccardo Milani. Il film è un remake di Papa ou maman?, con la regia di Martin Bourboulon, del 2015. La casa di produzione è Medusa Film ed è stato diffuso nelle sale nel 2017. Le musiche sono state curate da Andrea Guerra, compositore famosissimo italiano noto per avere creato la sigla del reality show più famoso della televisione italiana, il Grande fratello. I protagonisti del film sono l’attore e comico Antonio Albanese (famosissimo per la sua partecipazione al programma televisivo Mai dire gol e per avere interpretato Cetto La Qualunque in numerose pellicole) e la stupenda Paola Cortellesi. Quest’ultima ha di recente raccontato un incidente avvenuto sul set del film Figli. Accanto a loro troviamo l’attore napoletano Carlo Buccirosso e tre giovanissimi che interpretano i figli della coppia: Marianna Cogo, Luca Marino e Alvise Marascalchi.

Mamma o papà? La trama del film

Mamma o papà? affronta dei temi quanto mai attuali come la separazione e il rapporto spesso difficile e complicato tra genitori e figli. Ci racconta infatti la storia di Nicola e Valeria, una coppia sposata da ben 15 anni, che ha deciso, dopo tutti questi anni insieme e 3 figli, di divorziare serenamente. Hanno una bella casa e entrambi un lavoro soddisfacente ma non sono più innamorati. Dopo aver stabilito di comune accordo i termini della separazione ricevono entrambi una proposta di lavoro all’estero. Se inizialmente Valeria accetta di rinunciare per restare a casa con i figli, quando scopre che il marito la tradisce con una giovane infermiera, non è più disposta a cedere e inizia così una guerra tra i due ex coniugi per l’affidamento dei figli. Alla fine la coppia ritroverà non solo la pace ma anche l’amore e decideranno di tornare insieme.

Video, il trailer di Mamma o papà?



