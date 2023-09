Mamma Paolo Masella, chi sono i genitori/ “Voglio vincere Grande Fratello per lei”

Chi sono i genitori di Paolo Masella, Grande Fratello

Prima sorpresa per Paolo Masella nella Casa del Grande Fratello: il giovane macellaio riceve la visita della mamma, il familiare a cui è più legato. I genitori, infatti, sono divorziati. “Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato“, aveva svelato proprio Paolo durante il video della sua presentazione. La sua partecipazione al reality è legata proprio al sogno di garantire un futuro migliore alla mamma, che lo ha cresciuto da sola dopo il divorzio.

Paolo Masella era solo un bambino quando i suoi genitori si sono lasciati, ma è cresciuto con le idee molto chiare. “Il mio sogno è non farla più lavorare. Se c’è un modo per evitarlo lo farei. Vincerlo o no non mi interessa ma voglio che mia mamma alla sera dorma, si rilassi, resti a casa. E magari cominci a viaggiare“, ha dichiarato Paolo Masella entrando al Grande Fratello.

Chi è la mamma di Paolo Masella, mistero sul padre…

Sarà proprio la mamma di Paolo Masella a fargli una sorpresa in questa seconda puntata del Grande Fratello. Una visita inaspettata per il giovane macellaio, che potrà contare sul calore e l’affetto della donna a cui è più legato. Sarà anche l’occasione per approfondire questo rapporto così profondo tra i due, sulle difficoltà che hanno dovuto superare insieme e che hanno reso Paolo Masella l’uomo determinato che è ora. Non è chiaro, invece, se ci sarà modo di parlare anche del padre, una figura su cui il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini non si è soffermato.

