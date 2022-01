Mamma Sophie sfotte Alessandro Basciano “dorme col peluche!”/ “Vi prego mandategli un prete!”

Alessandro Basciano è stato pizzicato dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre dormiva con un peluche di nome “Topina”, regalatogli da sua madre. Se da un lato il gesto può essere interpretato in un’ottica di tenerezza e di un profondo legame con la donna che l’ha messo al mondo, dall’altro sul web c’è chi non ha perso occasione per ironizzare sul dettaglio. In questo novero rientra anche la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, che in senso affettuoso ha voluto sottolineare nelle sue Stories di Instagram questo aspetto curioso di colui che potrebbe diventare suo genero.

In particolare, nella foto pubblicata (in bianco e nero, in quanto scattata di notte dalle videocamere presenti all’interno del Grande Fratello Vip) si vede l’ex tentatore di “Temptation Island” mentre riposa nel letto, con il peluche sopra menzionato al suo fianco. Nulla di così terribile, ma la “possibile suocera” di Basciano ha voluto simpaticamente scherzarci su, anche in riferimento al fatto che il ragazzo e sua figlia in questo momento non possono dormire insieme per una ragione ben precisa…

ALESSANDRO BASCIANO, LA MADRE DI SOPHIE CODEGONI LO PRENDE IN GIRO SU INSTAGRAM: “VI PREGO, CHIAMATE UN PRETE!”

Infatti, Alessandro Basciano ha rivelato proprio in queste ore al Grande Fratello Vip ad alcuni suoi coinquilini (Barù Gaetani, Giucas Casella e Manila Nazzaro) che non può tornare a letto con Sophie Codegoni anche se tra i due è avvenuto un chiarimento importante, in quanto ha giurato su suo figlio che non avrebbe mai più trascorso una notte condividendo lo stesso talamo con lei. In virtù di questa sua affermazione, adesso Alessandro ha il timore che possa accadere qualcosa di brutto al suo Nicolò e intende proteggerlo mantenendo fede alla parola data.

Per ovviare all’inconveniente, ha chiesto l’intervento di un prete nella Casa del Grande Fratello Vip per annullare il giuramento e la mamma di Sophie Codegoni, sempre nella storia in cui ironizzava sui riposi notturni di Alessandro Basciano con il peluche, ha precisato: “Vi prego, mandate un prete, sennò Ale non dorme più con Sophie!”.



