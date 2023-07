Mamma uccide il figlio di un anno strangolando/ Voghera: “Venite, ho ucciso Luca”

Choc a Voghera, noto comune della provincia di Pavia, dove una donna avrebbe ucciso il proprio figlio di un solo anno. A chiamare le forze dell’ordine e i soccorsi sarebbe stata proprio la stessa donna: “Venite ho ucciso Luca”. Difficile capire cosa sia accaduto ma l’ipotesi maggiormente accreditata al momento è quella di un raptus di follia: la donna avrebbe strangolato il figlio di un anno stamane, questo è quanto emerso fino ad ora.

Luca Delfino uscirà dal carcere il 28 luglio/ Trasferito in una Rems Genova, residenti preoccupati

Come riferisce Fanpage, l’episodio drammatico è avvenuto di preciso presso l’abitazione dove vivevano madre e piccolo, una casa in via Mezzana. Quando gli uomini del 118 sono giunti presso l’abitazione segnalata si sono trovati di fronte una scena straziante, con il piccolo Luca già senza vita: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In seguito la donna, che stando a quanto scrive Fanpage si chiamerebbe Elisa Roveda, sarebbe stata accompagnata in ospedale, quindi messa a disposizione dei carabinieri. La madre avrebbe 45 anni, sarebbe italiana, e sarebbe attualmente presso il reparto di psichiatria al Policlinico San Matteo di Pavia: è al momento in stato di fermo.

Salvatore Parolisi, permessi premio revocati/ Tribunale: “Non ha consapevolezza”

VOGHERA, MAMMA UCCIDE FIGLIO DI UN ANNO: INDAGINE IN CORSO

Nel corso della giornata è probabile che verrà ascoltata dai magistrati che avranno il compito di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto. Nel frattempo sull’omicidio di Voghera è stata aperta un’indagine anche se al momento non è ben chiaro quali siano le accuse nei confronti della donna, alla luce della delicatezza della vicenda.

Difficile capire cosa possa essere accaduto, ma non è da escludere che il bimbo abbia esasperato in qualche modo la mamma, magari non dormendo o facendo i capricci, tutti comportamenti chiaramente non punibili con la morte. Bisognerà anche accertare se eventualmente la donna soffrisse di qualche disturbo psicologico, magari di depressione, cosa molto frequente nelle madri durante il primo anno di nascita del figlio. Nel corso della giornata sono attesi aggiornamenti.

Enna: bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio/ Morto dopo due interventi neurochirurgici

© RIPRODUZIONE RISERVATA