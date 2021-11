Mamme Foggia sfrattate da ex distretto militare/ “Ci vogliono mettere nei container!”

Non conosce tregua il dramma delle mamme di Foggia, rappresentanti 32 nuclei familiari: nei giorni scorsi è arrivato lo sfratto esecutivo, che obbliga tutte le persone che occupano l’ex distretto militare di via San Severo ad abbandonarlo. L’ha rivelato la trasmissione “Storie Italiane”, in onda quotidianamente su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele, nella quale è stato riferito dall’inviata Carla Lombardi che “la situazione è peggiorata, l’edificio sta crollando. La palazzina è a pezzi e gli inquilini non possono più abitarvi. Fino a qualche giorno fa si sperava che questo sgombero significasse avere una casa, ma invece lo scenario è decisamente peggiore”.

Francesco Fredella/ "Mamme di Foggia: la politica ha dormito per 20 anni!"

“La settimana scorsa – ha spiegato una delle persone che occupano l’immobile – i vigili urbani hanno effettuato un censimento, dicendo che c’erano delle buone soluzioni per noi. Tuttavia, ieri abbiamo avuto la notizia di un tavolo tecnico con la Protezione Civile e il COC, nel quale è stato deciso di metterci nelle tende e nei container. Siamo stati sempre la patata bollente del Comune, che oggi vogliono definitivamente schiacciare sotto i piedi!”.

Pierpaolo Sileri/ "Numeri ok, ipotesi lockdown non vaccinati in zona arancione"

MAMME DI FOGGIA SFRATTATE DALL’EX DISTRETTO MILITARE: “LA REGIONE MANDERÀ NUOVI CONTAINER DA METTERE NEL CAMPO DEGLI ULIVI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, l’inviata Carla Lombardi ha affermato: “Abbiamo cercato di parlare con la dirigente regionale, che non ci ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma sembrerebbe che la Regione manderà nuovi container da mettere nel campo degli ulivi. Il Comune, peraltro, è stato commissariato per infiltrazioni mafiose”.

Lory Del Santo, in collegamento audiovisivo, ha asserito: “Quando avevo dieci anni ho scoperto che abbiamo avuto uno sgombero esecutivo per via di un palazzo pericolante. Io, dopo avere saputo di avere vissuto in un appartamento senza riscaldamento e senza bagno, non avevo chiaro il pericolo che abbiamo corso. Grazie a Dio ci siamo salvate con lo sgombero. Capisco queste famiglie e i bambini, che soffrono così tanto. Mi auguro che un miracolo o qualche cosa possa aiutare queste persone”.

Green Pass ‘rafforzato’, oggi Conferenza Stato-Regioni/ Governo: “no lockdown No Vax”

© RIPRODUZIONE RISERVATA