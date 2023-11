Mammucari accusa Lucarelli: “Vota Caprarica per ciò che è lui, non per me”/ Lei: “Siamo stronz* ma non…”

Teo Mammucari, nuovo scontro con la giuria di Ballando con le stelle 2023

Torna Teo Mammucari in pista a Ballando con le stelle 2023 e si riaccende la polemica anche nella sesta puntata. Il comico e conduttore si esibisce ballando un cha cha su una hit dei Maneskin, I Wanna be your slave, ma non convince la giuria. Carolyn Smith ha trovato anticipati alcuni passi, Canino e Zazzaroni si sono detti d’accordo. Di fronte a queste critiche Teo però mostra alla giuria un filmato.

Si tratta di un videomessaggio del campione di danze latine, Stefano De Filippo, che ha fatto recapitare al concorrente invitandolo a non seguire i consigli della giuria. Una stoccata che la giuria accoglie senza particolari repliche.

Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli: la lite, poi l’abbraccio della pace

Selvaggia Lucarelli prende allora la parola: “Perché non te la godi questa esperienza? Perché non ti diverti? Secondo me tu sei una persona molto interessante, tu stai facendo una sorta di danza della tua psicologia.” Tra i due si accende il battibecco, quando Mammucari cita Antonio Caprarica: “Dai un bel voto a Caprarica per quello che è lui, non per Teo!”, facendo intendere una simpatia per lo scrittore solo perché suo antagonista. Lucarelli però non ci sta: “Siamo stronz* ma non meschini!” Tra i due alla fine arriva anche una riappacificazione con tanto di abbraccio: durerà?

