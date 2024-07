Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli per incitamento all’odio/ “Quella che ha una condanna sei tu”

Morgan è stato protagonista di una settimana decisamente movimentata dopo il caso Schiatti e la denuncia a Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano che ha condiviso pubblicamente chat e articoli a sostegno della vittima di stalking. È stata proprio la giornalista a rivelare i dettagli più crudi di quanto successo tra Morgan e la sua ex Angelica Schiatti: il cantautore è attualmente accusato di stalking dopo aver mandato per ben quattro anni messaggi minatori alla donna, che adesso è fidanzata con l’artista Calcutta. Dopo lo scoppio del caso, aziende come la Rai e la casa discografica Warner Music lo hanno allontanato velocemente, liquidandolo da ogni lavoro che avesse a che fare con loro.

Chiaramente, Morgan – pseudonimo di Marco Castoldi – non l’ha presa affatto bene, e si è appellato al suo pubblico su Instagram, al quale ha promesso di raccontare giorno per giorno la sua verità su questi ultimi quattro anni. Si dice, infatti, che la serie di persecuzioni sia iniziata proprio nel 2020, quando Angelica Schiatti ha voluto interrompere la frequentazione. Da lì in poi, il caos. Castoldi avrebbe addirittura preso una casa in affitto appositamente per seguire la donna dopo un trasferimento. Senza contare la serie infinita di messaggi di minacce a lei e al suo attuale fidanzato, il cantante Calcutta. Parole feroci e volgari quelle che spuntano nelle chat di Whatsapp, alcune delle quali condivise anche da Selvaggia Lucarelli, che in passato aveva avuto con lui un brevissimo flirt per poi perdere totalmente la stima del produttore musicale a causa del suo carattere “fumantino“.

Morgan contro tutti, c’è anche la denuncia ad Andrea Scanzi: “Radiatelo dall’albo”

Pochi giorni fa, la notizia della denuncia. Morgan ha deciso di fare un esposto nei confronti di Selvaggia Lucarelli per aver svelato i retroscena su Angelica Schiatti e aver infangato il suo nome a suo dire, ingiustamente. Questa settimana, infatti, sui social dei due sono apparse molte stories, specialmente per quanto riguarda la giornalista, che non ha intenzione di posare l’ascia di guerra. Nel comunicato di Morgan sulla denuncia a Selvaggia spuntano addirittura accuse pesantissime: la Lucarelli sarebbe a suo dire in possesso di “parecchie condanne”. Frase che ha scatenato l’ira della donna, che oggi 16 luglio 2024 ha voluto replicare all’ennesima bordata del cantante dei Bluvertigo, condividendo un post chiarificatore: Morgan ha una condanna per oltraggio al pubblico ufficiale”, scrive, spiegando che in data 22 novembre 2011, Castoldi avrebbe commesso un fatto che lo ha reso pregiudicato.

Denunce su denunce quelle che si susseguono in questi giorni: Morgan, oltre a Selvaggia Lucarelli, avrebbe anche denunciato Andrea Scanzi, giornalista e scrittore che lo ha attaccato in questi giorni per il reato di stalking, chiedendo che venga radiato dall’albo dei giornalisti. È il caso di dire “Morgan contro i suoi cattivi”, tra cui Maria De Filippi e tanti vip come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Una serie di nemici, che non sono altro che coloro che dissotterrano la verità.











