Manager di Basciano lancia una frecciata a Sophie Codegoni dopo la rottura?/ “Il tempo è galantuomo…”

Sophie Codegoni ha annunciato la rottura da Alessandro Basciano, con il quale lo scorso maggio ha dato alla luce la piccola Celine. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di “cose gravi” lasciando intendere ci siano stati comportamenti scorrette da parte del Dj.

Il diretto interessato non ha voluto commentare, ma ad intervenire ci ha pensato suo padre Beppe Basciano che su X ha scritto: “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie“. Molto più pungente, però, è stato l’intervento del manager del Dj che ha lanciato una velata frecciata a Codegoni: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!“.

Sophie Codegoni, con una storia su Instagram, ha annunciato la rottura con Alessandro Basciano: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”.

E ancora: “Continuerò a lavorare attraverso i social, cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

