Manchester City o Real Madrid, avversario Juventus in Champions League/ O Pep o Zizou

Chi vincerà la sfida tra Manchester City e Real Madrid potrebbe essere l’avversaria della Juventus ai quarti di finale di Champions League: il tabellone ha infatti accoppiato la vincente di quel match con la vincente del confronto tra bianconeri e Olympique Lione. La formazione di Maurizio Sarri deve ribaltare la sconfitta della gara d’andata per 1-0 ed ha tutte le carte in regola per la “remuntada”: l’OL ha qualità nettamente inferiori e non gioca una gara ufficiale da metà marzo, poiché la Ligue 1 – a differenza della Serie A – ha interrotto definitivamente la stagione. Una sfida non proibitiva, dunque, sicuramente meno impegnativa delle possibili avversarie ai quarti di finale: Manchester City e Real Madrid, insieme al Paris Saint Germain, sono le principali candidate alla vittoria della Champions League e hanno tutte le carte in regola per portare avanti questo proposito…

MANCHESTER CITY O REAL MADRID LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVE IN UCL

Manchester City e Real Madrid hanno già disputato la gara d’andata degli ottavi di finale: la sfida del Bernabeu ha visto prevalere la formazione di Pep Guardiola per 1-2, il gol di Isco è stato rimontato dalle gemme di Gabriel Jesus e De Bruyne. Citizens favoriti per il passaggio del turno, ma in Champions League non bisogna mai dare nulla per scontato: le Merengues hanno qualità per poter ribaltare il risultato, considerando l’ottimo stato di forma evidenziato in Liga in queste ultime settimane. La formazione di Zinedine Zidane ha manifestato una forma fisica eccezionale, con Karim Benzema sugli scudi. Il Manchester City dalla sua può vantare una delle rose più forti al mondo, gestita brillantemente dal genio di Guardiola. Unico possibile fattore negativo è l’esito già delineato della Premier League, che potrebbe spingere i calciatori a staccare la spina prima dell’appuntamento agostano di Champions League. Ma Guardiola è in grado certamente di correre ai ripari…



