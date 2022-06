Maneskin, Damiano David in mutande sul palco/ “Ci siamo spogliati del tutto…”

Maneskin nei Paesi Bassi: Damiano David in mutande

Continua il successo internazionale dei Maneskin. La band romana è stata di recente grande protagonista del PinkPop Festival, evento annuale dedicato interamente alla musica rock annuale che si svolge a Landgraaf, nei Paesi Bassi. Il festival si è svolto dal 17 al 19 giugno e sabato 18 ha visto salire sul palco proprio i Maneskin. Durante una delle esibizioni, dove sul palco era presente anche il pubblico, Damiano David è rimasto letteralmente in mutande e scalzo. Il gruppo ha infiammato il pubblico che li ha acclamati e applauditi. “PAESI BASSI ci siamo letteralmente spogliati di tutto per voi!”, ha scritto la band sul suo account ufficiale di Instagram, pubblicando foto e video della loro esibizione al PinkPop Festival.

Shakira, occhi su Damiano dei Maneskin?/ Indiscrezione: "Lei lo trova molto sexy"

Maneskin: l’incontro con i Royal Blodd

Durante il proprio set al PinkPop Festival i Maneskin hanno eseguito alcuni brani di grande successo, come “Zitti e buoni”, “Mammania”, “I Wanna Be Your Slave” e “Supermodel”. Al festival la band italiana ha avuto modo di incontrare i Royal Blood, Mike Kerr e Ben Thatcher. Lo scorso anno, dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest, il duo di Brighton si congratulò pubblicamente con i colleghi italiani in una story pubblicata sul proprio account Instagram. “I nostri cugini italiani rock’n’roll”, hanno scritto Kerr e Thatcher su Instagram pubblicando una foto insieme ai ragazzi italiani. Inoltre, durante il loro spettacolo al Pinkpop Festival, Eddie Vedder dei Pearl Jam ha ringraziato i Maneskin che hanno suonato poco prima del set del gruppo di Seattle.

Maneskin, Victoria De Angelis nuda su Instagram/ La foto elude la censura, ecco come

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

LEGGI ANCHE:

Damiano David: "Rock morto per Mick Jagger? Impossibile"/ Il frontman dei Maneskin...

© RIPRODUZIONE RISERVATA