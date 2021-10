Maneskin, video “Mammamia”/ Concerto gratuito stasera, 20 ottobre, a Londra

Dopo il singolo, uscito lo scorso 8 ottobre, arriva il video ufficiale di “Mammamia” dei Maneskin, che che in poche ore è già stato visto circa 1 milione e 700mila. Il video, diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird, racconta del ritorno in macchina dopo una festa del chitarrista, della bassista e del batterista. Ognuno di loro immagina di aver ucciso il frontman del gruppo, fastidioso e pieno di sé. Victoria lo pugnala dopo che lui la interrompe mentre bacia una ragazza, Ethan lo affoga nella tazza del water dopo essere stato disturbato in bagno, Thomas lo colpisce con una chitarra dopo che Damiano gli ha rubato la sigaretta. Alla fine del video i tre tornano alla realtà: il cantante è ancora vivo e fastidio come sempre. “A volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica malamente: Mammamia cerca di ironizzare su questo”, aveva spiegato Damiano David durante la conferenza stampa di presentazione del brano.

Maneskin, Mammamia: video del nuovo singolo/ Rock, ironia e Damiano & Co nudi

Maneskink concerto a Londra e tour

I Maneskin hanno annunciato che stasera, mercoledì 20 ottobre, a Londra terranno uno concerto gratuito alla O2 Academy Islington alle ore 19. Da febbraio 2022 Victoria, Ethan, Thomas e Damiano torneranno a esibirsi sui palchi delle più importanti città europee (16 concerti) con il “Loud Kids on tour”, e per la prima volta nei principali palazzetti italiani, a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma. Il primo concerto è in programma per il prossimo 6 febbraio alla O2 Academy Brixton di Londra. Durante la conferenza stampa di presentazione di “Mammamia” Damiano David ha dichiarato che i Maneskin sono già al lavoro su nuovo materiale: “Stiamo già lavorando a nuova musica e abbiamo alcune canzoni pronte, ma come per ogni cosa che facciamo vogliamo farlo correttamente ed esserne soddisfatti al 100%. Ci prendiamo il nostro tempo: senza fretta“.

I Maneskin lanciano una frecciatina ai francesi in "Mammamia"/ Nudi su Instagram, cosa c'è dietro?

Mammamia, video ufficiale

LEGGI ANCHE:

Gaia Zorzi: "Vorrei provarci con Victoria De Angelis"/ "Le metto sempre like, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA