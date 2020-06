Manfredi: no tasse Università fino 20mila€ Isee/ Lezioni in presenza senza plexiglass

Pubblicità

«Interverremo sulle tasse universitarie, fino a 20.000 euro di Isee non si pagheranno, mentre dai 20.000 ai 30.000 ci saranno sconti e interventi specifici per quelle famiglie che hanno subito un calo improvviso nel reddito», ha spiegato il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi nella lunga intervista a Sky Tg24. L’esponente del Pd nominato dopo l’addio di Fioramonti (al Miur è andata invece Lucia Azzolina, come noto) ha fatto il punto sulla ripartenza del mondo universitario nei prossimi difficili mesi di fase 3 dell’emergenza Covid-19: «Abbiamo incrementato anche il fondo delle borse di studio per un allargamento dell’accesso e dei bonus per il digital divide». Fino ad oggi, va detto, l’università in quanto tale non si è mai del tutto fermata e il lockdown, secondo Manfredi, è stato superato con pieno successo dal mondo accademico: «Nel periodo di emergenza dovuta al Coronavirus il numero esami e laureati non è cambiato rispetto allo scorso anno. Rispetto al prossimo futuro» ha aggiunto il titolare della Ricerca, «le tasse universitarie saranno ridotte a seconda del reddito, con fasce più ampie e sarà rafforzato il sostegno alla ricerca».

COME SARANNO LE UNIVERSITÀ DA SETTEMBRE

In vista degli esami di Stato per l’accesso ai corsi a numero programmato, Gaetano Manfredi annuncia che «l’accesso alle professioni e’ deciso dalla Costituzione, il percorso che abbiamo iniziato e’ quello di rendere la laurea abilitante anche per ordini di professioni come farmacia, odontoiatria, veterinaria che prevedono un numero importante di tirocini. Presentero’ il disegno di legge nelle prossime settimane, mi auguro che i percorsi possano essere abilitanti gia’ dal prossimo anno». Per quanto riguarda invece il ritorno vero e proprio alle lezioni da settembre, il Ministro dell’Università rassicura studenti e docenti: «sara’ una didattica in presenza con integrazione a distanza. Dobbiamo dare una risposta a due problemi: l’affollamento delle aule e studenti stranieri e fuori sede. Il plexiglass? Non ci stiamo neppure pensando per l’università, lavoriamo su una diversa organizzazione magari anche con rotazione».

Chiosa finale nell’intervista sull’emittente di Sky Italia il Ministro Mandredi la dedica al tema delle “quote rosa” nelle materie scientifiche, in particolare nelle aree Stern: «È un tema che stiamo mettendo al centro del nostro piano di investimento e riforma insieme al presidente Conte e al governo – conclude il Ministro -. Tra gli interventi previsti c’è quello di un maggiore coinvolgimento della componente femminile. Abbiamo idee molto innovative».

