MANGALA FIORENTINA, INCURSIONE VIOLA PER IL CALCIATORE DEL LIONE

La Fiorentina continua a cercare un centrocampista da inserire in rosa prima della fine del calciomercato. I viola hanno messo nel mirino Baturina, talento croato della Dinamo Zagabria che piace ad una serie di big anche in Europa, ma non soltanto. L’ultima strada porta a Mangala, centrocampista del Lione per il quale la trattativa prosegue. Il belga era molto vicino al trasferimento all’Everton ma la squadra di Rocco Commisso si è inserita concretamente, offrendo ai francesi un affare in prestito con diritto di riscatto per il calciatore. La volontà del giocatore sarebbe chiara: secondo Sky Sport, avrebbe voglia di sposare il progetto viola, ma attenzione all’Everton che continua con il pressing.

Tra le parti non ci sarebbe ancora l’intesa definitiva, soprattutto sulla formula: come riporta infatti Firenzeviola, i francesi vorrebbero cedere il giocatore con l’obbligo di riscatto mentre la Fiorentina al momento sarebbe intenzionata a portare avanti un affare con il diritto di riscatto. La trattativa, comunque, potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore, anche perché il mercato si appresta a vivere le sue ultime ore e qualsiasi altro colpo dovrà essere messo a segno tra oggi e domani. La Fiorentina, non convinta del suo centrocampo, lavora infatti per Mangala ma non soltanto.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, ANCORA PRESSING PER BATURINA

Per Baturina, invece, c’è una folta concorrenza ma la Fiorentina non vuole mollare la presa e la trattativa prosegue: nella giornata di ieri il calciatore ha giocato gli spareggi di Champions, conquistando la qualificazione alla fase finale della competizione con la sua Dinamo Zagabria. Il centrocampista, classe 2003, lo scorso anno ha giocato in campionato 32 partite segnando cinque gol mentre nelle 16 presenze nelle coppe varie per due volte ha trovato la via della rete. Uno score niente male, dunque, per il calciatore croato che tanto piace alla Fiorentina.