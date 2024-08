Baturina Fiorentina: nuovo talento nel mirino di Commisso

La Fiorentina valuta un nuovo nome per il centrocampo che potrebbe presto scaldare il calciomercato viola in queste ultime accesissime ore di mercato. Il club di Rocco Commisso, come spiegato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, avrebbe messo nel mirino il giovane Martin Baturina, in forza alla Dinamo Zagabria. Il centrocampista è un classe 2003 e lo scorso anno, in Croazia, ha giocato 32 partite segnando cinque gol. Il fantasista ha inoltre messo a segno ben 16 presenze nelle coppe varie, siglando due reti.

Al momento l’offerta dei viola sarebbe di 14 milioni più bonus ma non soddisferebbe i croati, che ne vorrebbero almeno 20 per far partire il giovane talento. I due club, come sottolineato ancora dal giornalista di Sky Sport, starebbero trattando in queste ore per provare a raggiungere un compromesso in modo da permettere il trasferimento del giovane in Serie A. I viola, invece, non vorrebbero andare oltre i 14 più bonus in modo da reinvestire senza aggiunta di soldi l’incasso dell’eventuale cessione di Amrabat, che dovrebbe raggiungere il Fenerbahce.

Baturina Fiorentina, i viola (ma non solo) sul centrocampista

Su Martin Baturina, talento della Dinamo Zagabria, non c’è solamente la Fiorentina. Come spiega Sky Sport nella sezione di calciomercato, il giovane classe 2003 è finito nel mirino di varie big europee, che hanno riconosciuto il grande talento del croato, provando a strapparlo al club che ne possiede il cartellino. Intanto la Fiorentina si prepara anche a cedere Amrabat, che potrebbe partire in direzione Turchia, dove piace al Fenerbahce. Attenzione, però: il campionato turco chiuderà i battenti in entrata il 13 settembre, dunque due settimane dopo rispetto all’Italia. La trattativa sembra però entrata nel vivo e secondo il giornalista Alfredo Pedullà, oggi potrebbe essere un giorno buono per la cessione del centrocampista, che potrebbe avvicinare proprio Baturina a Firenze.