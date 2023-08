Mango: com’è morto, canzoni, età e origini/ Dal successo con ‘Oro’ all’infarto fulminante sul palco

Mango: quali sono le canzoni più famose, età e origini

Per la puntata del 23 agosto 2023 Techetechetè ha deciso di omaggiare il cantante Pino Mango. Su Rai 1 riascolteremo i suoi successi più noti e rivedremo l’artista agli esordi fino all’età adulta. Ma quali sono le canzoni che più hanno reso celebre Mango? Tanti sono i successi, oggi capisaldi della musica italiana: da ‘Oro’, brano del 1984, a ‘La Rondine’ (2002); e ancora ‘Mediterraneo’, ‘Amore Per Te’, ‘Bella D’estate’, ‘Lei Verrà’, ‘Come Monna Lisa’, ‘Disincanto’.

Mango – all’anagrafe Giuseppe Mango, conosciuto anche come Pino Mango – è originario di Lagonegro, in Basilicata. È nato nel 1954 e oggi avrebbe 69 anni se un malore non l’avesse stroncato nel 2014, all’età di 60 anni. Una tragica dipartita, arrivata mentre si stava esibendo ad un concerto.

Com’è morto Mango? L’infarto arrivato nel mezzo di un’esibizione

Per chi non lo sapesse o ricordasse, Mango è morto nelle prime ore dell’8 dicembre 2014. Quel giorno era al Palaercole di Policoro, in provincia di Matera, ospite di un evento benefico. Salito sul palco a mezzanotte, il cantante inizia a sentirsi mentre è al pianoforte e si sta esibendo sulle note della sua canzone più conosciuta, Oro. Chiede dunque scusa al pubblico presente e interrompe la performance. Viene portato nel retropalco, dove arrivano i soccorsi, ma subito si comprende che la situazione è drammatica. Mango è in fin di vita e muore prima di riuscire a raggiungere l’ospedale, l’8 dicembre, stroncato da un infarto fulminante.

