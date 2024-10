Amici 2024, torna Laura Valente e corregge il tiro: “Trigno, devi stare più tranquillo”

Grande sorpresa ad Amici 2024! Durante il daytime di giovedì 17 ottobre abbiamo visto un grande ritorno, quello di Laura Valente, la mamma di Angelina Mango. La professionista è tornata nel programma come professoressa e si è messa subito in azione con i cantanti per insegnare loro a migliorare l’interpretazione. Ormai sono tre settimane che le porte della scuola di Maria De Filippi hanno riaperto i battenti, e stiamo già assistendo ad un colpo di scena dopo l’altro. E chi si aspettava di rivedere una delle professoresse più amate? Laura Valente, mamma di Angelina Mango ed ex voce della band Matia Bazar ha già preso in mano la situazione con alcuni allievi.

La masterclass tenuta da Laura Valente ad Amici 2024 era incentrata sull’interpretazione dei testi. Giustamente, l’insegnante ha voluto focalizzarsi su come trasmettere al meglio le parole di un testo al pubblico. In effetti, secondo lei spesso i cantanti esagerano interpretando “troppo” le canzoni e perdipiù nella maniera sbagliata. Si è partiti con Trigno, che ha cantato “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro. Grazie all’aiuto della coach è riuscito ad essere più dolce nell’interpretazione del brano.

Laura Valente torna ad Amici 2024 e i social sono pazzi di gioia: “Finalmente, ci voleva!”

L’insegnante Laura Valente è apprezzatissima dal pubblico per il suo essere diretta e per la sua incredibile capacità di avere presa sugli studenti della scuola di Amici 2024 insegnando loro come arrivare al pubblico nel modo migliore. Dopo il miglioramento di Trigno si è passati a Senza Cri, che invece ha cantato “Anna e Marco” di Lucio Dalla. Anche qui, sebbene il pezzo fosse cantato magistralmente, mancava quella tranquillità di espressione che spesso comunica più di qualsiasi altra cosa. La raccomandazione di Laura Valente è stata quindi quella di non interpretare troppo il pezzo ma di essere più calma e serena. Il risultato? Brividi per tutti i ragazzi, compresa l’insegnante.

Chiaramente, pubblico e allievi sono stati contentissimi di rivedere Laura Valente nel parco insegnanti di Amici 2024. Tutti l’hanno accolta con gioia e sui social volano commenti di apprezzamento verso la sua grande competenza: “Questa si che sarebbe un’ottima insegnante!!“, e ancora: “Ma il miglioramento che c’è dopo i consigli di Laura è molto evidente pazzesco!” dice un altro utente sotto al post Instagram del profilo ufficiale di Amici 2024. Sua figlia, Angelina Mango, era una delle protagoniste solo due anni fa e oggi è partita con il suo primo tour, già tutto sold out.