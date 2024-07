Angelina Mango, la morte di papà Pino e i traumi vissuti/ “Esorcizzo attraverso la musica, i miei genitori…”

Angelina Mango, il rapporto con i genitori Pino Mango e Laura Valente e il ‘valori ereditati’

L’ultimo anno è stato per Angelina Mango un turbinio di emozioni e sorprese. Dalla partecipazione ad Amici 22 alla vittoria del Festival di Sanremo 2024, dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest all’uscita del nuovo album: Angelina non è più soltanto la figlia di Pino Mango, ma un’artista a tutto tondo, con un gran talento che sta dimostrando al mondo intero. Ma per arrivare dov’è oggi il percorso è stato complicato, fisicamente ma soprattutto dal punto di vista emotivo.

Importantissimo nel percorso di Angelina è stata la vicinanza dei genitori, Pino Mango e Laura Valente che, come da lei ammesso in un’intervista rilasciata a Vanity Fair di recente, le hanno insegnato tanto: “Sono i valori, i valori molto profondi che mi hanno insegnato i miei genitori, come riuscire a comunicare con la musica e poter fare scelte solo e unicamente per amore. Tutto questo era la priorità a casa mia, quando ero piccola, e mi è rimasto cucito addosso”.

Angelina Mango e i traumi del passato: “Esorcizzo attraverso la musica”

D’altronde, tracce di questi valori ma anche del dolore provato, soprattutto per la morte di suo padre, Angelina lo racconta anche nelle sue canzoni, come in ‘La noia’, in cui parla di ‘perline colorate da snodare con l’età’ e di ‘bimbe incasinate con i traumi: “La prima volta che l’ho cantata avevo paura di essere stata un po’ troppo diretta, però mi piace il poter raccontare una crescita difficile in modo ironico, mi permette di esorcizzare molte situazioni che ho vissuto. – ha spiegato la giovane cantante, che ha quindi concluso – Oggi sento che ho snodato un sacco di di perline e di fili. Ci sono ancora tanti nodi, e ne continuo a creare, ma avrò tempo di snodarli tutti, ne sono convinta”.











