Manifest 2/ Anticipazioni 24 luglio: Jared finisce nei guai, Olive disperata

L’appuntamento con Manifest 2 torna la prossima settimana. Venerdì 24 luglio andrà in onda il terzo appuntamento con la serie che ci proporrà tre nuovi episodi. Andiamo a scoprire cosa ci svelano le anticipazioni. Nel primo dei tre episodi, dal titolo “Il canto zen”, Jared è coinvolto con un gruppo di fanatici che vogliono eliminare i passeggeri dell’828. Michaela si troverà a mettere in discussione la sua lealtà. Olive cade nello sconforto a seguito di una devastante tragedia. Suo padre Bene cercherà di aiutarla. Insieme, padre e figlia faranno una scoperta sconvolgente. Nel frattempo Saanvi condivide una scoperta medica che potrebbe condurre ad una svolta nelle vite di tutti. L’appuntamento con Manifest 2 continuerà con un secondo episodio, dal titolo “Il drago d’argento”.

Manifest 2: Saanvi preoccupa Zeke, Olive disperata…

Nel secondo episodio del terzo appuntamento con Manifest 2, Zeke si rivolge a Saanvi che confessa di aver trovato un modo per cancellare le chiamate e annullare la Data di Morte. Comprende però che si trova all’interno del suo laboratorio in uno stato confusionale: le ricerche hanno infatti avuto una svolta piuttosto pericolosa. Nella casa degli Stone l’atmosfera si scalda, così come gli animi, il tutto mentre fuori infuria una tempesta. Mentre Olive cerca risposte in un libro scritto centinaia di anni fa, Michaela si trova a fare i conti con un’inaspettata osservazione al lavoro. Questo è solo un anticipo di ciò che ci attendere nella prossima puntata che, ricordiamo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 24 luglio.



