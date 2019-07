MANIFEST/ Anticipazioni 10 luglio 2019: Cal manifesta i suoi poteri

MANIFEST, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 10 luglio 2019, Canale 5 trasmetterà tre nuovi episodi della serie Manifest, in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il quarto, il quinto ed il sesto, dal titolo “Bagaglio non reclamato“, “Coincidenze” e “Off radar“. Prima discoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo una vacanza di famiglia, gli Stone decidono di dividersi a causa di un ritardo nel volo. Ben (Josh Dallas), la sorella Michaela (Melissa Roxburgh) ed il figlio del primo, Cal (Jack Messina), decidono di prendere l’aereo successivo per New York. Al momento dell’atterraggio, i passeggeri però scoprono che sono trascorsi 5 anni e che i familiari li hanno dati per morti. Per Ben è semplice ritornare in famiglia, anche se non sa che la moglie gli nasconde qualcosa. Michaela invece scopre che il fidanzato a cui voleva dire sì, ha sposato la sua migliore amica. La detective è inoltre costretta a trasferirsi a casa del fratello, visto che il suo appartamento è stavo venduto. Dopo aver rivisto il suo ex, Michaela ottiene la possibilità di rientrare nel Dipartimento. Intanto, gli Stone scoprono che Cal può essere accolto in una terapia sperimentale che potrebbe salvargli la vita. Attirata da due cani ed una strana voce, la detective scopre poi che un uomo ha rapito due ragazzine e riesce a salvarla con l’aiuto di Ben. Quella sera, tutti i passeggeri del volo si ritrovano in aeroporto dopo aver seguito la voce.

I militari interrogano tutti i superstiti riguardo alla loro sparizione. Ben viene attirato poi da un uomo, disperato perché il figlio è stato incarcerato per un reato che non ha commesso. Intanto, Olive (Luna Blaise) intima alla madre Grace (Athena Karkanis) di dire la verità al padre Ben riguardo la sua nuova relazione. Su imposizione del capo, Michaela inoltre accetta di andare dalla psichiatra per una valutazione. Grazie ai colloqui decide di incontrare i genitori di una sua amica, morta in un incidente che ha provocato anni prima. Ben la informa poi di voler capire qualcosa di più sulla voce, mentre cerca un modo per aiutare Radd (Curtiss Cook) a liberare il figlio. Nei giorni successivi, una dei passeggeri viene seguita da una strana ombra. Michaela invece scopre che la nuora tradisce Ben e le chiede di chiarire.

Dopo aver parlato in tv delle azioni del governo, Kelly (Julienne Hanzelka Kim) viene uccisa in modo misterioso. Nel frattempo, Saanvi (Parveen Kaur) nota che il sangue di Cal è strano e che potrebbe non avere più alcuna malattia. Michaela si accorge poi che Cal potrebbe essere in qualche modo connesso con la vittima. Decide poi di incontrare i genitori di Ivie, ma realizza che la madre ha perso la memoria a causa della demenza. Intanto, Saanvi fa lo stesso test di Cal sul suo sangue e scopre che alcuni parametri sono sballati anche nel suo. I sintomi le suggeriscono inoltre che entrambi hanno subito un ictus durante il volo. Quella sera, Michaela si mette alla guida per la prima volta e per poco non investe la madre di Ivie. Finisce però contro l’auto di una donna che ha la collana di Kelly a bordo. Confessa poi di averla uccisa per via della sua relazione con il marito. Saanvi però scopre che i militari hanno prelevato il corpo di Kelly ed hanno insabbiato tutto.

MANIFEST, ANTICIPAZIONI DEL 10 LUGLIO 2019

EPISODIO 4, “BAGAGLIO NON RECLAMATO” – Saanvi trova un altro collegamento fra il suo cervello e quello di un paziente. Intanto, Jared decide di coprire Michaela agli occhi dei superiori, ma rischia la sospensione. Quando Olive viene sorpresa a rubare, Ben decide di affrontare il nuovo compagno di Grace. Quando Thomas fugge dall’ospedale, la sorella del suo fidanzato scomparso decide di nasconderlo nel centro commerciale di Kelly.

EPISODIO 5, “COINCIDENZE” – Nel passato, i familiari rimasti in città cercano di superare il dolore della scomparsa dei passeggeri. Nel presente, Cal scopre grazie alle sue abilità dove si nasconde Thomas. Jared invece riesce a salvare il proprio incarico grazie a Vance. Cinque anni prima, Cal osserva fuori dal finestrino ed ha una prima visione, mentre il resto dei passeggeri è addormentato.

EPISODIO 6, “OFF RADAR” – Cal è malato ed inizia a parlare in bulgaro. Per Grace potrebbe essere frutto della cura sperimentale, ma Ben riconduce tutto ad un passeggero di nome Marko Valeriev. Assieme alla sorella risale ai video girati subito dopo il loro ritorno e scopre che l’autobus su cui viaggiava Marko ed altri stranieri è scomparso. La verità tuttavia è ancora più sconcertante, tanto che la Sicurezza Nazionale potrebbe essere responsabile di alcuni esperimenti sui passeggeri stranieri.



