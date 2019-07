MANIFEST / Anticipazioni 17 luglio 2019: Cal è ancora in grave pericolo?

MANIFEST, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, Canale 5 trasmetterà tre nuovi episodi della serie Manifest, in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il 7°, l’8° e il 9°, dal titolo “Tutto a posto, niente in ordine“, “Punto di non ritorno” e “Bilancio delle vittime“. Prima discoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre Saanvi (Parveen Kaur) ha una nuova visione e sospetta di essere schizofrenica, Michaela (Melissa Roxburgh) partecipa ad un’operazione congiunta con l’ATF per fermare un traffico d’armi. La scienziata riferisce tutto a Ben (Josh Dallas), compreso un possibile collegamento fra la hostess Bethany (Mugga) e quanto accaduto in volo. Grace (Athena Karkanis) invece scopre che il governo vuole la restituzione dell’indennizzo di 500 mila dollari per la morte di Ben. Jared (J.R. Ramirez) nel frattempo copre Michaela quando fa saltare la copertura di un collega e manda all’aria il blitz. Olive (Luna Blaise) invece si fa convincere da un amico a rubare dei trucchi, mentre il governo scopre a bordo dell’aereo c’era un clandestino, Thomas (Sheldon Best), il fidanzato di un cugino di Bethany. Michaela aiuta poi Bethany e Thomas a nascondersi in un vecchio locale caldaie, mentre Jared inizia a cercare degli indizi per convalidare le visioni della sua ex.

Cinque anni prima, gli Stone scoprono che l’aereo è scomparso. Jared invece parla con la futura moglie della proposta di matrimonio fatta a Michaela. Nel presente, Ben sente una voce che gli dice che è tutto collegato, ma rifiuta di nascondere ancora Thomas per proteggere la sua famiglia. Alcuni anni prima, Grace decide di farsi aiutare da un gruppo di sostegno e conosce Danny (Daniel Sunjata), l’uomo di cui si innamorerà poco tempo dopo. Nel presente, Cal (Jack Messina) guida il padre fino al rifugio di Thomas. Intanto, Danny rivela a Grace che Olive lo considera come suo padre, mentre il governo ferma Bethany per costringerla a parlare. Anni prima, Cal si sveglia in volo e guarda una potente luce all’esterno dell’aereo.

Cal inizia a parlare in una strana lingua durante una sessione di cura e Ben e Saanvi trovano un collegamento con Marko (Nikolai Tsankov), un passeggero bulgaro. Più tardi, Michaela scopre che Marko ed altri passeggeri stranieri sono scomparsi in seguito all’atterraggio, trasportati da un quinto pullman diretto a Sud. Con l’aiuto di Jared, Michaela trova un’area riservata e protetta da un forte numero di mercenari al soldo del governo. Intanto, le condizioni di Cal peggiorano a vista d’occhio: Ben minaccia Vance (Daryl Edwards) di parlare con i giornalisti se non gli permetterà di vedere Marko. Mentre il governo conduce in gran segreto degli esperimenti sui passeggeri stranieri, Vance realizza che Ben ha ragione. Al suo arrivo però le cavie umane sono state spostate.

MANIFEST: ANTICIPAZIONI 17 LUGLIO 2019

EPISODIO 7, “TUTTO A POSTO, NIENTE IN ORDINE” – Ben continua ad indagare sulla SDU e trova delle informazioni su Fiona Clarke, una famosa scienziata presente fra i passeggeri. Scopre così che lavorava sui neuroni specchio, ma Vance lo sorprende mentre cerca di scaricare i dati dall’ufficio contabile. Nel frattempo, Michaela interviene per un delitto e scopre che il nipote della vittima ha ricevuto in donazione il cuore dell’amica Evie.

EPISODIO 8, “PUNTO DI NON RITORNO” – Cal ritorna finalmente a scuola, mentre Vance convince Ben a collaborarecon lui. Coinvolgono quindi Fiona per piazzare una cimice negli uffici di Belson. Nel frattempo, Grace scopre che Lourdes potrebbe essere incinta, mentre il Progetto Singolarità sta per avviare nuovi esperimenti su Marko, ancora in connessione con Cal. Grazie alle risorse interne all’SDU, Vance e Ben invece restringono il campo delle loro ricerche ad un terreno privato.

EPISODIO 9, “BILANCIO DELEL VITTIME” – Alcune settimane prima, Vance scopre che una delle passeggere, Autumn Cox, doveva essere arrestata. Nel presente, la donna rivela a Ben di essere riuscita a sfuggire alla SDU, mentre Cal scappa di casa in seguito ad alcuni esperimenti su Marko. Il ragazzino mostrerà al padre ed al gruppo un passaggio nascosto per accedere al posto in cui vengono torturati i passeggeri. Si scopre però che Autumn è in realtà una talpa del progetto Singolarità.



