Manifest / Anticipazioni 3 luglio 2019: Un gruppo di passeggeri scompare…

MANIFEST: LA SERIE TV

Dopo aver registrato un record di ascolti in America, la serie tv Manifest è pronta per sbarcare in prima visione in chiaro su Canale 5. A partire dalla prima serata di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, verranno trasmessi i primi tre episodi dello show, dal titolo “È solo l’inizio“, “Il rientro“, e “Turbolenza“. Firmata da Robert Zemeckis, la serie segue le vicende di un gruppo di passeggeri diretti in volo a New York e la loro successiva riapparizione. I passeggeri infatti svaniranno misteriosamente nel nulla, così come il personale di bordo, per cinque anni. Per poi atterrare nell’aeroporto previsto inconsapevoli degli anni di vuoto. Molte cose sono cambiate, a partire dalla famiglia di Ben Stone (Josh Dallas). In assenza dei familiari, tutti i loro cari hanno pianto il lutto per mesi e mesi, per poi riuscire finalmente a voltare pagina. Ed è proprio in un momento così cruciale che i passeggeri del volo 828 faranno il loro inspiegabile ritorno. Un dettaglio che come intuiscono già gli appassionati di serie tv strizza l’occhio ad un altro disastro aereo, che grazie a Lost ha fatto incetta di consensi da parte di pubblico e critica. Impossibile non trovare anche delle somiglianze fra lo show e Les Revenants, una serie di grido di origine francese già oggetto di remake da parte dell’ideatore Carlton Cuse.

Fin troppe le analogie, a partire da quella trama mistery che ci accompagnerà per tutto l’arco narrativo, alla ricerca di una spiegazione su che cosa sia successo nei cinque anni di buio. Nel cast troveremo inoltre Melissa Roxburgh, un volto noto di Supernatural e Arrow che interpreterà Michaela, la sorella di Ben. Quest’ultimo è sposato con Grace (athena Karkanis) ed i due hanno dato alla luce due gemelli, Olive (Luna Blaise) e Cal (Jack Messina). I due fratelli saranno fra coloro che incontreranno più probleme in seguito al ritorno di Cal. Il bambino infatti non è cresciuto come la gemella ed è bloccato nell’età che aveva alla partenza. Il mistero si infittisce quando si scopre che dietro la sua improvvisa guarigione da una malattia mortale ci potrebbe essere molto di più. Fra i personaggi principali troviamo inoltre Jared, interpretato da JR Ramirez e fidanzato storico di Michaela nonché detective. Al loro fianco anche l’attrice Parveen Kaur per il ruolo di Saanvi, una scienziata rivoluzionaria.

MANIFEST: ANTICIPAZIONI DEL 3 LUGLIO 2019

EPISODIO 1, “È SOLO L’INIZIO” – A causa di un imprevisto, gli Stone sono costretti a prendere voli diversi per ritornare a New York dopo una breve vacanza di famiglia. Il piccolo Cal è malato ed il padre Ben decide di salire sul volo successivo con lui. In seguito ad alcuni problemi atmosferici, il volo 828 riesce ad atterrare in America, ma i passeggeri scoprono che sono stati assenti per ben cinque anni. I militari iniziano a muoversi per fare luce sul mistero, mentre Michaela scopre che il fidanzato Jared si è sposato con la sua migliore amica, credendola morta. La donna ritorna comunque in Polizia e guidata da una strana voce riesce a salvare tre bambini. Saanvi invece scopre che le sue ricerche hanno dato buoni frutti e preme perché Cal venga scelto come paziente del trattamento sperimentale.

EPISODIO 2, “IL RIENTRO” – All’insaputa di tutti, il governo continua a tenere sotto controllo i passeggeri ed impedisce a tutti di parlare con i giornalisti. Mentre cammina per strada, Ben si imbatte in un senzatetto che si trovava a bordo del suo stesso aereo e che ha perso il figlio Aldo, nel frattempo arrestato per rapina nonostante fosse innocente. Grazie alle voci, Ben riesce a scoprire il vero responsabile. Michaela invece realizza che Lourdes non ha mai spesso di pensarla e decide di incontrarla. Intanto, Grace continua a tenere segreta la sua relazione extraconiugale, ma Ben scopre tutto.

EPISODIO 3, “TURBOLENZA” – In seguito alla morte sospetta di Kelly, Michaela e Ben decidono di indagare. La donna però decide di far visita ai genitori di una sua amica, morta in un’incidente d’auto mentre lei si trovava alla guida. Intanto, il governo continua ad insabbiare tutto prelevando il corpo di Kelly, mentre Saanvi fa una scoperta ancora più assurda: nel sangue di Cal e nel proprio sono presenti dei marcatori tipici dell’ictus.



