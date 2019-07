Manifest/ Anticipazioni 31 luglio: nuove rivelazioni nel finale di stagione

MANIFEST, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, Canale 5 trasmetterà gli ultimi quattro episodi della serie Manifest, in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il 13°, il 14°, il 15° e il 16°, dal titolo “Avvicinamento autorizzato“, “Aggiornamento“, “Atterraggio brusco” e “Orario di partenza previsto“. Prima discoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i passeggeri liberati hanno un sussulto contemporaneo pochi istanti dopo che la Cox (Shirley Rumierk) riceva un altro messaggio. Intanto, il giovane giornalista Aaron Glover (Marquis Rodriguez) si offre di aiutare Ben (Josh Dallas) a localizzare Il Maggiore. Michaela (Melissa Roxburgh) invece riceve una nuova visione: deve trovare una donna in una tempesta di neve, la moglie di Paul Santino (Kerry Mallo). Il Comandante Daly (Frank Deal) rivela poi a Ben che in seguito al loro ritorno è stato incolpato di quanto accaduto. In base ad alcune informazioni della Cox, Ben si convince che Aaron potrebbe davvero sapere qualcosa. Scopre così che il Maggiore è in realtà una donna e che sta cercando il Sacro Graal: la maggiore sensibilità ai test di alcuni passeggeri. Michaela invece scopre che la moglie di Paul si è nascosta perché era un uomo violento. Quella sera, Jared (J.R. Ramirez) confessa a Michaela i propri sentimenti e la bacia. Cal invece riceve una visione: deve ritrovare Michaela.

Nel passato, il Comandante del volo 828 decide di attraversare una bufera non segnalata. Al loro ritorno però viene accusato di aver fatto manovre inusuali. Nel presente, Ben scopre grazie al Comandante che il governo ha insabbiato il caso fin dalla loro scomparsa. Dopo aver cercato inutilmente di liberarsi dai ricattatori, Autumn fa visita a Michaela, mentre un metereologo conferma la strana tempesta a Ben. Mencin (Bruce MacVittie) però viene ucciso poco dopo e quando Ben cerca di avvisare il Comandante, scopre che ha scelto di simulare il volo per dimostrare la propria innocenza. Intanto, Daly rapisce la Clarke (Francesca Faridany) mentre Autumn entra di nascosto in casa di Michaela e scopre la verità su Cal. L’Air Force viene incaricata quindi di abbattere il velivolo, ma nonostante l’esplosione, i resti non vengono ritrovati. Quella sera, Michaela scopre che Autumn è una talpa, ma Cal è già scomparso.

Quando la Polizia inizia a sospettare di Ben per la scomparsa di Cal, Michaela decide di dire la verità a Grace (Athena Karkanis). Jared (J.R. Ramirez) viene coinvolto per depistare la Polizia e annullare le ricerche, mentre Ben realizza che Cal ha fatto dei disegni utili per capire dove si trova. Autumn rivela poi che il Maggiore l’ha ricattata con la promessa di farle rivedere la figlia scomparsa. Intanto, Olive (Luna Blaise) trova un biglietto del fratello e scopre che Cal è andato via di sua volontà. La Cox depista invece Jansen (Brandon Schraml) verso una baita diversa da quella in cui si trova il ragazzino. Cal riferisce poi di essere in attesa di qualcuno e Zeke Landon (Matt Long) fa la sua comparsa poco dopo. L’uomo è convinto di essere stato colpito da una bufera poche settimane prima, ma Michaela scopre che manca da due anni.

ANTICIPAZIONI MANIFEST 31 LUGLIO 2019

EPISODIO 13, “AVVICINAMENTO AUTORIZZATO” – Michaela scopre che la sorella di Zeke è morta tempo prima nella stessa area in cui è scomparso. Ben invece realizza che Calvin, un cospiratore, ha marchiato la porta della sua casa. Saanvi scopre in seguito che Zeke ha i loro stessi marcatori nel sangue. Michaela invece trova un dipinto che raffigura due persone sotto tre stelle, mentre un fulmine nero squarcia il cielo.

EPISODIO 14, “AGGIORNAMENTO” – Zeke e Cal hanno la stessa visione su un lupo nero, mentre Saanvi tratta il cancro che ha colpito il marito di Alice Ciccone, membro della Chiesa dei Ritornati: i seguaci credono che i passeggeri dell’828 siano in grado di compiere dei miracoli. In seguito, Michaela confessa a Lourdes su quanto accaduto con Jared, provocando la loro rottura. Cal invece disegna la chiamata di Zeke, raffigurando Michaela vicino al lupo nero.

EPISODIO 15, “ATTERRAGGIO BRUSCO” – Nel passato, Griffin uccide guardie e complici durante una rapina. Nel presente, lo stesso uomo viene ricoverato da Saanvi dopo essere stato trovato da Michaela. L’uomo riferisce di una minaccia bomba in corso e si scopre poi che sia Griffin che il suo furgone sono scomparsi per oltre 82 ore. L’uomo ottiene poi l’immunità dai federali per collaborare contro la minaccia. Michaela invece ha una nuova visione sul lupo nero.

EPISODIO 16, “ORARIO DI PARTENZA PREVISTO” – Michaela, Ben, Zeke e Saanvi ricevono una chiamata su Griffin: devono fermarlo. Jared intanto segue le mosse di Zeke scoprendo che ha preso dei soldi per uccidere Griffin. Quando quest’ultimo muore esattamente 82 ore e 8 minuti dopo il suo ritrovamento, Ben intuisce che tutti i passeggeri del volo 828 moriranno il 2 giugno del 2024. Più tardi, Grace rivela a Ben di essere incinta, ma che Danny potrebbe essere il padre. Intanto, Zeke rivela di aver acquistato una pistola e lotta contro Jared: uno sparo parte dall’arma.



