Manifestazione 27 settembre 2019, sciopero per il clima/ 150 città, attesi a migliaia

E’ tutto pronto per la manifestazione/sciopero sul clima di domani 27 settembre. In ben 150 città italiani torna il “Friday for future”, evento creato dalla 16enne attivista Greta Thunberg, che si è diffuso a macchia d’olio anche in Italia, e che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema molto importante come quello del cambiamento climatico. Uno sciopero che ha già creato qualche polemica, soprattutto dopo la circolare del ministro dell’istruzione Fioramonti, sul fatto che i ragazzi che sciopereranno dovranno essere giustificati dalla scuola. Qualche dirigente scolastico aveva accolto in maniere benevola la direttiva, mentre altri avevano alzato la voce: “Come facciamo a sapere – le parole del presidente dell’associazione presidi Antonello Giannelli – perché un ragazzo non si presenta a scuola? E’ complicato stabilire se l’assenza è dovuta alla partecipazione a questo movimento ecologista oppure no…”.

MANIFESTAZIONE 27 SETTEMBRE 2019, SCIOPERO PER IL CLIMA

Fioramonti ha fatto chiarezza, spiegando che semplicemente gli studenti potranno scrivere sul libretto delle assenze la verità, ovvero, di essere andati ad una manifestazione: “La scuola – ha specificato il titolare del Miur – può decidere di accettarlo senza indicare motivi famigliari o altre scuse. Tra l’altro molti dirigenti scolastici, consigli e collegi dei docenti avevano, già prima della mia iniziativa, comunicato al ministero che avrebbero accettato la giustificazione per la partecipazione alla manifestazione”. Come detto sopra, saranno ben 150 le città interessate, da Bolzano a Ragusa, e i promotori della manifestazione parlano di evento storico: “Un evento per studenti e professori, un evento per famiglie, un evento pacifico e non violento. Saremo tutti uniti per il clima”. La manifestazione più grande si terrà a Roma, ma sono attesi cortei imponenti anche a Milano (si parla di 50mila persone), Napoli, Torino, Palermo, Firenze e Bologna. Allo sciopero parteciperà anche l’università di Genova, prima in Italia, con il rettore dell’ateneo ligure che firmerà una lettera di intenti davanti al corteo della manifestazione, come simbolo dell’impegno dell’istituto verso i giovani e il loro futuro.

