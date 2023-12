Manifestazione Lega a Firenze: “Free Europe”, il vertice di Id/ Scaletta: da Le Pen a Wilders, chiude Salvini

LA LEGA RIUNISCE I SOVRANISTI DI ID A FIRENZE: L’EVENTO CON MATTEO SALVINI

Si chiama “Free Europe” la manifestazione organizzata oggi a Firenze dalla Lega con tutto il gruppo “Identità e Democrazia” come momento di lancio della campagna elettorale verso le Elezioni Europee 2024: il partito dei sovranisti attende in Toscana le delegazioni di Francia, Bulgaria, Polonia, Romania, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Germania.

L’evento promosso dall’europarlamentare della Lega e presidente del gruppo ID in Parlamento Europeo, Marco Zanni, vedrà la presenza a Firenze del vicepremier Matteo Salvini oltre che i vari Governatori della Lega, e ovviamente i singoli leader nazionali di Id. Non presenti fisicamente ma con i saluti in videocollegamento sia Marine Le Pen che il Premier designato d’Olanda, Geert Wilders. “Free Europe” è il titolo scandito con le parole chiave della manifestazione voluta dalla Lega, “Lavoro – Sicurezza – Buonsenso”: riportare gli interessi dei cittadini e delle nazioni al centro dell’azione europea in vista di una nuova maggioranza che possa discostarsi dalle ultime giunte Juncker e Von der Leyen. «Una nuova visione politica per l’Ue», è l’auspicio di Salvini nella manifestazione di Firenze al via con i primi interventi attorno alle ore 11.

SCALETTA VERTICE ID A FIRENZE: I SALUTI DI LE PEN E WILDERS, CHIUDE IL VICEPREMIER SALVINI

La scaletta degli interventi alla manifestazione “Free Europe” del partito Id in Europa vedrà il momento culminante con il discorso di chiusura del leader e vicepremier Matteo Salvini: a seguire tutti i leader europei presenti oggi a Firenze (o in videocollegamento) per lanciare la sfida di Identità e Democrazia alla volta delle Elezioni Europee 2024.

– Marine Le Pen, Francia-RN (video)

– Kostadin Kostadinov, Bulgaria-Revival

– Andrè Ventura, Portogallo-Cheega (video)

– George Simion, Romania-AUR

– Majbritt Birkholm, vice presidente DF-Danimarca

– Martin Helme, Estonia-EKRE

– Tomio Okamura, Repubblica Ceca-SPD

– Gerolf Annemans, capo delegazione VB dal Belgio

– Harald Vilimsky, capo delegazione FPO dall’Austria

– Tino Chrupalla, Germania-AFD

– Geert Wilders, Olanda-PVV (video)

– Jordan Bardella, Presidente RN in Francia

– Matteo Salvini, Italia-Lega

SCONTRO SALVINI-NARDELLA ALLA VIGILIA DELLA MANIFESTAZIONE DI FIRENZE

La vigilia della manifestazione di Firenze è stata piuttosto movimentata per via dello scontro a distanza tra il sindaco dem Dario Nardella e il leader leghista Matteo Salvini, con il primo che ha “invitato” i sovranisti riuniti oggi alla Fortezza da Basso di Firenze a presentarsi con “le bandiere europee”. Al di là delle tante contro-manifestazioni concesse oggi in città in aperta sfida alla Lega – dai cortei “antifascisti” ai sindacati fino ai centri sociali che da giorni chiedono di vietare la manifestazione di Id – il sindaco Nardella accusa il vicepremier di aver tagliato con il Governo i fondi per Firenze.

Non solo, critica la visita avvenuta sabato agli Uffizi con il direttore del Museo Eike Schmidt, dato ormai come prossimo candidato del Centrodestra per le Elezioni Comunali a Firenze nel 2024: e così dopo le tante critiche ieri arriva la risposta piccata di Salvini, «Non mi aspetto che Firenze venga con Nardella a ringraziarci e a portarci un mazzo di fiori, ma neanche che Nardella passi una settimana a insultarci. Non è degno di un sindaco che amministra una città così bella e inclusiva parlare nei termini in cui ha parlato. Invito Nardella a un po’ di calma», ha concluso, «Chiaro che è in campagna elettorale e cerca preferenze personali, però è il sindaco di Firenze. Io quando porto investimenti del ministero sulla città non faccio una scelta politica, faccio una scelta d’amore per Firenze e per i fiorentini». Nardella in risposta ha “vestito” il David di Donatello con la bandiera europea, replicando «A Salvini che, da ministro, ha dichiarato di fare una scelta d’amore portando investimenti a Firenze, ricordiamo sommessamente che la sua scelta ’d’amore’ è stata togliere 30 milioni di euro dalla linea della tramvia da Firenze a Campi Bisenzio, duramente colpita dall’alluvione».

