Pontida 2023, raduno Lega oggi 17 settembre/ Diretta video: Salvini con Marine Le Pen “per un Europa libera”

OGGI IL RADUNO DELLA LEGA A PONTIDA: MATTEO SALVINI LANCIA LA CORSA ALLE EUROPEE

Si entra oggi nella giornata clou del raduno della Lega a Pontida, dopo i primi incontri avvenuti sabato culminati con il confronto davanti alla platea leghista del leader Matteo Salvini con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Pare però oggi, domenica 17 settembre 2023, alle ore 10 il raduno completo del Carroccio nelle valli bergamasche – con la novità della visita di Marine Le Pen invitata dal Ministro dei Trasporti – richiamando le origini di una Lega Nord all’epoca capitanata da Umberto Bossi.

E proprio “il Senatur” potrebbe saltare l’appuntamento di Pontida per la seconda volta dalla sua prima edizione, il 20 maggio 1990: lo scorso anno i problemi di salute lo tennero lontano dal suo amato Po’ (con la cerimonia dell’ampolla e tutto il resto, ndr) e anche quest’anno le non perfette condizioni potrebbero non farlo presenziare al palco dove comunque è stato invitato dall’attuale leader e segretario. Partirà idealmente da Pontida 2023 il lungo percorso che attende la Lega prima con la Manovra di Bilancio e il nuovo decreto sicurezza col Governo Meloni, poi soprattutto con la campagna elettorale delle Elezioni Europee 2024. Sul palco da 50 metri con maxi schermi e più di 50 stand, il raduno della Lega si affollerà già dal mattino con gli interventi di tanti militanti ed esponenti leghisti di Governo: i più attesi restano i Governatori Zaia, Fedriga e Fontana – impegnati con il Ministro Calderoli nella realizzazione dell’attesa riforma sull’Autonomia differenziata -, il vicesegretario e Ministro dell’Economia Giorgetti e ovviamente il vicepremier Matteo Salvini che chiuderà il raduno con il discorso finale nel pomeriggio di oggi. Sarà possibile seguire tramite la diretta in video streaming social dell’evento di Pontida sui canali ufficiali della Lega, da Facebook a Twitter fino alle live di Instagram.



MARINE LE PEN OSPITE DI PONTIDA: “PER UN’EUROPA LIBERA”. L’INTERVENTO E LE POLEMICHE

Ospite d’onore, non senza qualche polemica scatenata nel Governo, la leader di Rassemblement National Marine Le Pen: l’annuncio era stato dato già negli scorsi giorni dal leader Salvini in una nota, «Domenica 17 settembre non sarà una Pontida come le altre. Insieme a noi avremo anche una grande amica e alleata storica della Lega, Marine Le Pen , che arriverà direttamente da Parigi in aereo per rendere questa giornata di festa un momento di unione tra i popoli per un’Europa finalmente libera». La pronta risposta di Le Pen ha poi confermato la presenza oggi a Pontida per la prima volta con un ospite politico di rilievo dall’estero, «sarò al vostro fianco a Pontida il 17 settembre invitata dal mio grande amico Matteo Salvini. Evocheremo naturalmente il futuro, la gioia di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli, delle nostre nazioni».

Da Forza Italia e in particolare da Antonio Tajani, la presenza di Marine Le Pen a Pontida ha portato a ribadire la chiusura netta del PPE ad un accordo – quantomeno pre-voto – con il gruppo Identità e Democrazia, proprio per la presenza della destra francese e di Afd in Germania: «giusto Matteo inviti chi vuole a casa sua, ma con Marine Le Pen e Afd l’intesa è impossibile per Forza Italia». Molto critico con il passaggio del vicepremier forzista l’eurodeputato della Lega Marco Zanni, intervistato negli scorsi giorni da “Il Dubbio”: «PPE contro Marine? É un errore grave, i popolari dicano dove vogliono stare ma basta inseguire la sinistra». Sarà a questo punto interessante capire se e quali proposte lancerà Le Pen oggi dal palco della Lega a Pontida, oltre a verificare tra gli alleati di Governo se una possibile “finestra aperta” potrà essere lasciata per eventuali trattative post- Europee. Doveva intervenire come ospite a Pontida anche il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca, prossimo candidato alle Suppletive di Monza (il seggio che fu di Silvio Berlusconi, ndr) contro il candidato del Centrodestra Adriano Galliani: aveva annunciato la sua presenza al raduno per «spiegare ai leghisti la vera autonomia», salvo poi dichiarare «il mio intervento è stato sconsigliato dalla Questura per motivi di ordine pubblico». De Luca ha però richiesto a Salvini l’invito formale – «La nostra partecipazione, come ovvio, sarebbe una partecipazione pacifica con l’unico scopo di poterci confrontare in maniera trasparente su un tema a noi caro, come lo è per il mondo della Lega, cioè l’autonomia differenziata» – e scopriremo oggi se alla fine ci sarà l’incontro in mattinata previsto con il sindaco di Taormina.

