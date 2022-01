Manila a Jessica “Sei tornata vergine!”/ Gf Vip, Sophie “Non vedi un pirimpino da…”

Dalle domande hot di Lulù Selassié si passa nella casa del Grande Fratello Vip 2021 alle confidenze a sfondo sessuale. Le donne (non tutte) erano in camera questo pomeriggio quando si sono lasciate andare nei discorsi. Ad un certo punto le domande ricadono su Jessica Selassié, in quanto single. “Ma sei tornata vergine!”, scherza Manila Nazzaro tra le risate della giovane principessa. Allora interviene la sorella: “Lei è da sei anni che non ha una storia”. Manila Nazzaro allora la bacchetta: “Dai Jessica, mica si può campare solo di amore”.

Ad un certo punto irrompe nel dibattito Sophie Codegoni con una domanda che spiazza tutte le presenti per la scelta del termine: “Da quando non vedi un pirimpino?”. Carmen Russo e Federica Calemme ad esempio scoppiano a ridere. “Sophie, pirimpino non l’ho mai sentito guarda, è un po’ sminuente”, osserva la coreografa. Allora l’ex tronista di Uomini e Donne è costretta a giustificarsi: “No, è per essere fine” (qui il video).

“Jessica è serie, non fa sesso senza amore…”

Ma Sophie Codegoni ha anche incalzato l’amica Jessica Selassié: “Da quando non dai un bacio?”. Nel frattempo, anche Manila Nazzaro rilancia: “Jessica è seria, non fa sesso senza amore; quindi, sono sei anni”. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne non è convinta; quindi, ribadisce che non le interessa sapere da quando non ha una storia: “Amore, dai, dicci la verità. Sei anni che non vedi un pirimpino?”. La principessa allora si difende: “L’ho detta la verità. L’ultima volta lo saprò io…”. Poi però spiega che sì non ha una relazione da sei anni, ma tre anni fa è successo qualcosa che però non vuole approfondire: “Tre anni fa, non posso fare il nome di quella persona. Ma è stata una cosa troppo occasionale”.

