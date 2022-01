Lulù Selassié “Ma Valeria Marini non ha le mutande?”/ Gf Vip, “si vede tutto il cu*o”

“Ragazze, ma Valeria non ha le mutande?”. Un tranquillo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip 2021, all’indomani dell’intervento di Alfonso Signorini per placare le tensioni degli ultimi giorni, è stato ‘scosso’ dalla domanda di Lulù Selassié su Valeria Marini. Una delle due principesse rimaste in gioco era seduta sul divano, con Miriana Trevisan al suo fianco e poi Carmen Russo. Un momento di relax che la ragazza ha interrotto quando ho notato un particolare (qui il video). “Scusa, Carmen, ma Valeria non ha le mutande? Si vede tutto il culo”, chiede a bassa voce ma con preoccupazione.

Subito Miriana Trevisan e Carmen Russo si soffermano a guardare la coinquilina. “Avrà un tanga”, suggerisce Miriana. Poi Carmen conferma: “Sì, ha un tanga”. Miriana poi aggiunge: “O un perizoma”. La risposta delle due amiche non convince subito Lulù Selassié che infatti risponde “No”, salvo poi restare in silenzio. Le immagini del Grande Fratello Vip 2021 però omettono di inquadrare Valeria Marini, quindi il mistero resta.

Lulù Selassié e il diverbio per il latte…

Poche ore prima tra Lulù Selassié e Miriana Trevisan c’era stato un piccolo diverbio. Tutto risolto alla luce anche di quanto emerso nelle ultime ore. La principessa aveva notato una riduzione delle sue scorte di latte nel frigo, allora Miriana ha ammesso di aver usato per sbaglio un po’ del loro latte per preparare la colazione di Barù, pensando fosse quello del loro gruppo. “Ho sbagliato”, ha detto la showgirl mortificata, ammettendo di aver commesso involontariamente un errore; quindi, le ha proposto di prendere un po’ di latte dall’altro frigo.

Ma Lulù Selassié non ha acconsentito, perché convinta che così facendo verrebbe attaccata dagli altri concorrenti. Alla fine, poi l’ha abbracciata per mettere fine alla discussione. Tutto risolto, dunque, tra le due, che infatti hanno trascorso parte del pomeriggio sul divano in assoluto relax. E proprio in quell’occasione è scattato il “mutande-gate” con Valeria Marini protagonista inconsapevole.



