Sophie Codegoni “tradita” da Alessandro Basciano/ “Ha preferito Gianmanria a me”

Nuovi problemi all’orizzonte per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni in armonia, dormendo anche insieme, la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha creato dei malumori tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, protagonisti di una lite al termine della puntata con Alfonso Signorini. A far scoppiare tutto è stata la scelta di Alessandro Basciano che ha regalato l’immunità a Gianmaria Antinolfi preferendolo alla stessa Sophie.

Durante la puntata con Alfonso Signorini, Sophie Codegoni ha reagito con ironia. “Io esco”, ha esclamato Sophie che ha poi finto di svenire sul divano quando ha scoperto che anche Gianmaria aveva regalato l’immunità ad Alessandro. “Posso cambiare la mia immunità?”, ha poi chiesto a Signorini. Sophie, infatti, al contrario di Alessandro, ha scelto di regalare l’immunità ad Alessandro preferendolo anche all’amica Jessica. Una scelta che non rifarebbe come ha confessato poi agli altri concorrenti.

Sophie Codegoni furiosa con Alessandro Basciano: lo sfogo dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Delusa dalla scelta di Alessandro Basciano che ha preferito dare l’immunità a Gianmaria Antinolfi e non a lei, Sophie Codegoni di è lasciata andare ad un amaro sfogo. Mentre era in cucina con Giacomo Urtis e Nathaly Caldonazzo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha tirato fuori i propri pensieri affermando che, d’ora in poi, darà priorità alle sue amicizie all’interno della casa.

“Ha votato Gianmaria, pensa te. Alessandro si sarà messo d’accordo con Gianmaria, ma anche meno. A me essere la preferita della casa non me ne frega niente, ma di lui sì: devo essere io la sua preferita, non deve esserlo Gianmaria. Adesso però lo dico: inizio a dimostrare meno. Lui parla, parla, parla.. Mi dice ‘se tu vai via da qui io vengo via con te‘, ma a fatti? Ora inizio anche io a non dimostrargli niente come fa lui, voglio vedere”, ha sbottato Sophie. “A differenza sua le cose le dimostro con i fatti, io parlo poco e dimostro tanto. Lui parla tanto e dimostra poco. Io ho chiuso subito una situazione, mi sono esposta, ho fatto, ho rischiato. Le parole volano, sono i fatti che uno deve apprezzare. Questa è l’ennesima dimostrazione che ho fatto io a lui. Non ho votato Giacomo che è un mio amico anche fuori o Jessica che è una mia amica, ho votato lui. La prossima volta voto i miei amici“, ha concluso l’ex tronista come riporta Xoxo_socialgossip.

