Manila Gorio “Ho rischiato di morire”/ Era positiva alla variante inglese del Covid

Manila Gorio, conduttrice pugliese, con un post su Instagram racconta ai suoi follower la sua personale battaglia contro il Coronavirus. “È stata una dura prova per me perché la malattia mi ha colpito violentemente ma grazie a tutto il loro supporto posso ritenermi fortunata di avercela fatta e di poterlo raccontare a tutti voi…”, ha scritto la Gorio. I primi sintomi si sono manifestati settimane fa con febbre alta e dolori muscolari, fino al ricovero urgente nella struttura ospedaliera di Bisceglie. La conduttrice ha raccontato di aver contratto la variante inglese del Covid e nonostante la sua giovane età e nessuna patologia pregressa ha rischiato la vita: “Pensavo di non farcela, ho visto la morte davanti a me ma da quella terapia intensiva sono fuggita. Sono giovanissima, senza nessuna patologia mai sofferto eppure il COVID nella sua variante inglese più contagiosa e aggressiva mi ha messo davvero a dura prova”.

Manila Gorio: positiva alla variante inglese del Covid

Su Instagram Manila Gorio ringrazia medici, infermieri e oss del reparto di malattie infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie che le hanno salvato la vita “dal maledetto COVID”. Un ringraziamento anche alla sua famiglia – le 6 sorelle, il fratello e 22 nipoti – e agli amici, che nonostante non potessero vederla non l’hanno mai lasciata solo. Tra i messaggi di sostegno anche quelli di Eliana Michella e Donna Pamela. Nelle storie di Instagram Manila Gorio ha mostrato alcuni scatti dall’ospedale e ha scritto: “A tutti coloro che ancora non ci credono ho rischiato di morire. Ho visto la morte ad un attimo da me. Stavo gettando la spugna, ringrazio solo Dio di avermi concesso una seconda possibilità di vita”. Ora per la conduttrice pugliese inizia la fase di ripresa.

