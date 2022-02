Manila in lacrime da Miriana “Ero distrutta, mi hai raccolta con il cucchiaino”/ “Come una sorella”

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si sono avvicinate molto nell’ultimo periodo, complice l’allontanamento dell’ex Miss Italia prima da Soleil Sorge e poi da Katia Ricciarelli. La compagna di Lorenzo Amoruso sta vivendo un periodo un po’ travagliato nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma ha trovato conforto fra le braccia dell’ex Velina. Fra di loro è nato un rapporto molto stretto, una grande amicizia, così come dimostrato anche dalle confidenze che Manila Nazzaro ha fatto proprio a Miriana Trevisan nelle scorse ore: “Io ero distrutta – racconta la bionda vippona non riuscendo a trattenere le lacrime – tu mi hai raccolta con il cucchiaino, come una sorella, perchè solo tu potevi aprirmi il cuore in quella maniera”.

Anche Miriana Trevisan è apparsa visibilmente commossa, e le due si sono abbracciate: “Per me questo è tutto Miri – le parole di Manila Nazzaro – questo per me è tutto, è tutto, hai capito che è tutto? Basta, basta”. Il momento di massimo sconforto per l’ex Miss Italia è stato subito dopo la diretta della puntata del Gf Vip di lunedì scorso, quando è stata affrontata la questione Katia Ricciarelli, cosa che di fatto ha evidenziato ancora di più la frattura fra le due ex amiche.

MANILA NAZZARO, MOMENTO DI SCONFORTO NELLA CASA DEL GF VIP: MIRIANA E DELIA LA CONSOLANO

Manila Nazzaro si è rifugiata in lacrime nella sauna, e a venire in suo soccorso è stata proprio Miriana Trevisan, che si è avvicinata e l’ha consolata: “Tu sei bellissima dentro. Non mollare, vuol dire che non devi cercare amore dove non c’è. Basta, non devi supplicare per niente. Le persone ti ammirano, tu sei una mamma e non tutti possono capirlo”.

Anche Delia Duran ha esternato la sua vicinanza a Manila Nazzaro, dicendole: “Tu stai facendo un bellissimo percorso, non sentirti mai giù perché questo è quello che vogliono le persone che non ti vogliono bene. Tira fuori l’autostima perché stai facendo un bel percorso, non sentirsi mai sbagliata”.

