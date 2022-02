Manila Nazzaro “Non ce la faccio più…”/ Attacca il triangolo Alex Belli-Delia-Soeil? “Io non sono così”

Manila Nazzaro è in ansia per il giudizio del pubblico del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia ha varcato la porta rossa dall’inizio ma a distanza di mesi fa difficoltà a comprendere quali siano i criteri con cui le persone da casa votino. Manila ha espresso i propri dubbi parlando con Antonio Medugno. Quando il partenopeo fa presente che questa sera Kabir Bedi potrebbe salvarsi, Manila ammette: “Io penso che prima o poi uscirà Kabir, gli voglio bene ma noi vogliamo Antonio. Non ho idea di quello che è successo fuori i primi mesi, perché ero qui”. Manila non ha avuto mai alcun timore di dire ciò che pensava ma la sua preoccupazione è che rispetto a lei il pubblico privilegi altre persone che hanno fatto show in questo periodo: “Ho paura che non passi, ma io non potrei fare diversamente. Il mio modo di fare non è aggredire, creare dinamiche e fare show. C’è modo e modo di fare show, non mi appartiene. Spero che certe caratteristiche possano essere arrivate. Riuscire a tenere coeso un gruppo, accogliere e comprendere sono caratteristiche che fanno parte non solo di questa esperienza, ma della vita”.

Probabilmente Manila pensa a Delia Duran o a Soleil Sorge che grazie al triangolo con Alex Belli sono diventate le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Secondo Nazzaro, infatti, è più plausibile che il pubblico premi chi ha creato dinamiche in casa, ma Antonio la rassicura facendo notare che anche le persone perbene vengono premiate.

Gli ultimi giorni nella casa per Manila Nazzaro sono stati davvero difficili, il clima tra i vipponi si è fatto pesante, complice la rottura dell’amicizia tra l’ex Miss Italia, Soleil e Katia Ricciarelli e la nomination a sorpresa di Kabir Bedi. Ma andiamo con ordine: ormai la complicità tra Manila, Katia e Solei è soltanto un vecchio ricordo, con Manila impegnata in battibecchi con le ragazze praticamente quotidiani. La reginetta di bellezza ha provato ad avere un chiarimento con la cantante lirica che non gliele ha di certo mandate a dire: mentre Manila le sistemava i capelli, la Ricciarelli le ha infatti detto apertamente che non la ritiene degna della finale e che per la vittoria del gioco preferirebbe qualche concorrente più giovane. Subito dopo Manila si è sfogata con le nuove amiche del cuore, Miriana e Soleil, confessando di avere un momento di stanchezza e di essere tentata dall’abbondare il game.

Anche perché la Nazzaro ha anche un altro nemico in casa: è Kabir Bedi. Manila lo ha nominato nell’ultima puntata e la tigre della Malesia ha preso la nomination come un tradimento, raccontando agli amici di non riuscire a superare l’accaduto. Ma i grattacapi per l’ex Miss non finiscono qua visto che, fuori dalla casa, c’è Lorenzo Amoruso sul piede di guerra: Lorenzo ha rotto il silenzio e ha inaspettatamente commentato la loro storia d’amore. Sui suoi social network l’ex calciatore è infatti intervenuto nelle liti della Nazzaro criticando le sue posizioni morbide contro la Ricciarelli e annunciando di volersi prendere una pausa di riflessione. Cosa farà Alfonso Signorini? Racconterà la verità a Manila o manterrà il segreto? E la Nazzaro ricucirà lo strappo con Katia Ricciarelli o sceglierà di stringere ancora di più il legame con Soleil e Miriana? In generale per la bellissima showgirl non è una fase facile: Manila è in difficoltà, si sente attaccata sotto più fronti e sta perdendo il controllo del gioco. Speriamo che cambi strategia di gaming e che continui la sua avventura nel Grande Fratello.



