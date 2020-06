Manila Nazzaro a Temptation Island?/ Con Lorenzo Amoruso dopo il tradimento di Cozza

Pubblicità

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione 2020 di Temptation Island, show che inizierà ufficialmente il prossimo 7 luglio, come sempre, su Canale 5. Negli ultimi giorni stanno aumentando le indiscrezioni in merito al programma condotto dall’ottimo Filippo Bisciglia, e ad oggi si è parlato di tre probabili coppie, a cominciare dalla biondina Antonella Elia e dal compagno Pietro Dalle Piane, passando da Giovanna Abate e Sammy Hassan, di recente vistisi a Uomini e Donne, e arrivando fino alla coppia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. In attesa di una conferma ufficiale il settimanale Diva e Donna ha intervistato proprio Manila, che è tornata a parlare del tradimento del suo ex marito: aveva una vita parallela con un’altra famiglia. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia – le parole della conduttrice radiofonica, ex Miss Italia – una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”.

MANILA NAZZARO: “I NOSTRI FIGLI SONO SERENI”

Un vero e proprio pugno in pancia per la Nazzaro, che insieme all’ex calciatore Francesco Cozza si era unita in matrimonio e aveva dato vita a due splendidi bambini. Mai l’ex Miss avrebbe pensato che il marito la tradisse, ma quando i due si sono separati nel 2017 è venuto tutto a galla: “Eravamo in fase di separazione – ha aggiunto la Nazzaro – ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”. I due si sono lasciati in maniera un po’ brusca, ma la conduttrice radiofonica ha comunque cercato di tutelare i loro figli di soli 8 e 13 anni: “Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”. Manila ha trovato la forza di rialzare la testa, e di ritrovare l’amore grazie a Lorenzo Amoruso, altro ex calciatore nonché opinionista tv, ma il loro rapporto deve essere evidentemente messo alla prova, e proprio per questo i due avrebbero deciso di partecipare allo show di Canale 5.



