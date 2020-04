Manila Nazzaro vs ex marito Francesco Cozza/ “Aveva un’altra famiglia, che botta!”

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro, oggi 42enne, è riuscita a trovare l’uomo che la rende felice, Lorenzo Amoruso, ma non nasconde la grande delusione del passato. La storia con l’ex marito Francesco Cozza, padre dei suoi due figli – Francesco Pio di 14 anni e Nicolas di 8 – si è chiusa nel peggiore dei modi, ma ad alimentare la delusione della conduttrice è stata una scoperta alquanto particolare che ha certamente lasciato in lei una ferita ancora in parte aperta. In una recente intervista a Diva e Donna, infatti, la Nazzaro ha svelato: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima”, ha svelato, sfogandosi duramente contro l’ex giocatore della Reggina. Manila avrebbe così scoperto che l’ex marito sarebbe riuscito a farsi una doppia vita sul social ma, la specificato l’ex modella, quella scoperta ha rappresentato per lei solo “l’ultima botta” di una separazione della quale non ha mai di fatto voluto rendere note le vere cause, al fine di tutelare per quanto possibile la privacy dei suoi due figli.

MANILA NAZZARO CONTRO L’EX MARITO FRANCESCO COZZA: LA SCOPERTA CHOC

Ancora addolorata per la fine del suo matrimonio – o comunque per le modalità con cui sarebbe avvenuta – Manila Nazzaro oggi commenta: “Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”. La scoperta sarebbe avvenuta in fase separazione, quando ormai avevano deciso di prendere strade differenti: “Non è una cosa bella vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”, ha tuonato la donna, puntando il dito contro l’ex marito Cozza. “Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui”, ha poi aggiunto, lasciando trapelare una rabbia ancora profonda. L’ex calciatore oggi 46enne sarebbe legato a Milena, donna dalla quale nell’estate del 2018 ha avuto anche un figlio, Leonardo. La nuova compagna e il figlioletto avuto sarebbero stati per Manila una scoperta choc avvenuta attraverso i social. I suoi bambini, rispetto ai rapporti con il padre – ha spiegato Manila – “Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”.. Lei, di contro, è felicemente fidanzata con Lorenzo Amoruso, anche lui ex calciatore, nonostante stiano vivendo questa quarantena in modo separato.



