Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021/ La faida con Caterina Balivo: “in casa non la vorrei perchè…”

Manila Nazzaro sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Durante il video di presentazione la conduttrice ha dichiarato che il suo desiderio più grande è quello di non deludere i suoi genitori. Il suo motto è quello dell’amato padre: “tutto è possibile, niente è impossibile”. Il suo punto debole è il disordine e non ha problemi a restare senza social. Manila Lazzaro deve la sua fama alla vittoria di Miss Italia del 1999. Inizia la sua carriera recitando in teatro e ottenendo un discreto successo.

Nel suo curriculum c’è anche la partecipazione a vari programmi televisivi come ospite e di conduttrice grazie al programma “Mezzogiorno in famiglia”. Approdata a Rtl 102, 5, conduce con Valeria Graci un programma radiofonico di successo, ma rimane la televisione il suo grande amore. È stata sposata dal 2005 al 2017 con il calciatore Francesco Cozza dal quale ha avuto due figli, attualmente è legata all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, con cui ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island Vip.

Nel suo video di presentazione Manila Nazzaro ha detto che nella casa del Grande Fratello Vip non vorrebbe trovare Caterina Balivo. “Simpatie e antipatie ci sono“, ha aggiunto. Le ruggini tra le due risalgono all’edizione di Miss Italia 1999: Manila conquistò corona e scettro, mentre Caterina, allora diciannovenne, si accontentò del terzo posto. “Io non ho detto che Caterina Balivo sia una persona tremenda o cattiva, ma ho detto che con lei non ho mai legato in 22 anni”, ha detto la Nazzaro a TvBLog.

E ha aggiunto: “Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte”. La ex Miss Italia ha poi raccontato l’episodio che secondo lei è all’origine dei contrasti con Caterina Balivo, avvenuto dietro le quinte di una puntata di Porta a Porta: “Mi è stato riferito che lei mi considera antipatica perché alla fine di una puntata di Porta a Porta dietro le quinte io non la salutai”. Alfonso Signorini organizzerà un incontro tra le due dentro la casa del GF Vip?

