Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021?/ L’indiscrezione: “Ha superato i provini”

Manca ancora un po’ di tempo alla fine dell’estate, eppure già si parla della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si prepara a fare il suo ritorno in TV e, per l’occasione, presenta un cast di opinionisti nuovo e composto da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Intanto, però, continua anche a studiare il possibile cast che vedremo nella Casa di Cinecità nei prossimi mesi. Le indiscrezioni non mancano, d’altronde. L’ultima arriva dal sito iGossip.it, secondo cui tra i concorrenti ci sarà anche Manila Nazzaro. “Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip. – fa sapere il portale, spiegando che – Ha superato i provini! Eletta Miss Italia 1999, l’unica proveniente dalla Puglia, l’ex modella originaria di Foggia è pronta per un altro reality show di Canale 5 dopo l’esperienza in coppia con il compagno, il dirigente sportivo ed ex calciatore del Bari Lorenzo Amoruso.”

Manila Nazzaro potrebbe dunque essere nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip e, anzi, avrebbe già superato i provini. Il nome della conduttrice – la cui ultima avventura televisiva su Canale 5 è stata a Temptation Island col compagno Lorenzo Amoruso – si affianca a quello di Gianmaria Antinolfi. L’ex di Dayane Mello e Belen Rodriguez sarebbe vicinissimo alla conferma, stando alle ultime indiscrezioni. Di recente, il settimanale Oggi ha infatti rivelato che: “Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip non è ancora chiuso e continuano incessanti i provini anche in questi torridi giorni d’estate. Nelle scorse settimane è stato provinato anche l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi”. Vedremo dunque entrambi a settembre nella Casa?

