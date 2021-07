Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip?/ “Provino per l’ex di Belen Rodriguez”

Con la fine dell’estate partirà la nuova stagione televisiva che ci riporterà anche nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si prepara a tornare su Canale 5 ma affiancato da nuove opinioniste – Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – e da un nuovo cast di concorrenti. Tra questi potrebbe esserci anche l’ex di un volto ben noto alla Casa di Cinecittà, Dayane Mello, oltre che di Belen Rodriguez: stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano qualche anno fa si è ritrovato al centro del gossip dopo esser stato paparazzato in barca insieme a Belen. Tra i due anche un bacio che alimentò la curiosità su chi fosse il giovane imprenditore; poi però più nulla. Oggi Belen è fidanzata con Antonino Spinalbese e da lui attende una bambina, ma Antinolfi pare invece essere deciso ad avere un posto nella Casa di Cinecittà.

Belen Rodriguez, Luna Marì è nata?/ Foto della culla e mistero su Tu si que vales

Gianmaria Antinolfi concorrente al Grande Fratello Vip?

A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo, nella rubrica Pillole di Gossip – Ah Saperlo… che cura per la rivista Oggi. Il giornalista fa sapere che Antinolfi ha fatto il provino per la prossima edizione del reality. Si legge: “Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip non è ancora chiuso e continuano incessanti i provini anche in questi torridi giorni d’estate. Nelle scorse settimane è stato provinato anche l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi […] Ce la farà a entrare nella Casa più spiata d’Italia, realizzando così il sogno di diventare una ‘celebrità’ del piccolo schermo?” Scopriremo a settembre se Signorini avrà deciso di dare ad Antinolfi la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì è nata? Il video indizio/ "Ha calciato un rigore per Italia-Spagna"Belen Rodriguez cambia il nome della figlia prima del parto/ Luna Mariè diventa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA