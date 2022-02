Manila Nazzaro difende a spada tratta Alex Belli/ “E’ un buono”

Il Grande fratello vip non smette di riservare colpi di scena ai telespettatori, con importanti risvolti nelle relazioni strette tra i vipponi nella Casa. In queste ore, in particolare, si rileva una confidenza che Manila Nazzato ha avuto con un coinquilino vip, sul conto di Alex Belli. Quest’ultimo, nel bene e nel male, può dirsi indubbiamente la colonna portante del reality in corso, anche ora che è ormai fuori dai giochi dopo il suo ultimo addio. Tant’è vero che, in sua assenza, Manila parla di lui a Davide Silvestri, spiazzando l’occhio pubblico con alcune dichiarazioni a difesa dell’attore dagli haters e le malelingue, che, sia dentro che fuori la Casa, lanciano accuse e dure sentenze sul conto di Belli: Manila però ritiene Belli “un buon”, al di là delle sue sembianze di “bello e dannato”.

Grande fratello vip, Manila Nazzaro si apre su Alex Belli: la confidenza in assenza dell’attore

In occasione della nuova diretta del Grande fratello vip in corso, in onda il 21 febbraio 2022 su Canale 5, Alex Belli ha detto addio al reality dei vipponi, al termine del suo secondo nonché ultimo soggiorno nella Casa. Nonostante la sua uscita di scena, tuttavia, nel bunker dei vipponi c’è chi proprio non riesce a non menzionarlo. Come Manila Nazzaro, che in una confidenza avuta con Davide Silvestri, ha menzionato l’attore di Centovetrine dicendosi certa di aver riscontrato un cambiamento in positivo in quest’ultimo nell’ultimo soggiorno, in cui lui sembra aver chiuso il triangolo che lo vede protagonista con Soleil Sorge e Delia Duran, scegliendo quest’ultima. “Io l’ho trovato più sereno -ammette Manila, in confidenza con Davide-. Alex non ha i figli, una famiglia, lui fa intrattenimento ed è bravo a farlo”. Insomma, a detta dell’ex Miss Italia, non avendo figli né responsabilità a suo carico, Belli tenderebbe a dedicare impegno, tempo ed energie costanti allo showbiz, come se fosse per lui la più alta forma d’amore e i telespettatori sarebbero per lui come dei figli.

Alex Belli continua a intrattenere al Grande fratello vip: anche Davide Silvestri si apre sull’attore

Ma non è solo Manila Nazzaro a pronunciarsi sul conto di Alex Belli, dopo l’ultimo addio dell’attore al Gf vip 6. In replica all’ex Miss Italia, infatti, Davide Silvestri dichiara di essere riuscito a confrontarsi con l’attore poco prima che lui uscisse di scena per sempre dal gioco della Casa. Inoltre, l’opinione su Belli, da parte del collega attore, non è però così benevola come quella maturata da Manila: “Cattiveria no, ma furbizia da parte sua”. Insomma, Davide sembra certo che Alex abbia giocato a fare lo stratega nei suoi due soggiorni al reality in corso e che non sia stato totalmente vero nella sua condotta di gioco. ma sarà davvero così? Chissà se il diretto interessato, Alex, vorrà replicare a Davide, in vista della finale del reality show.

