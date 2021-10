Manila Nazzaro dorme a seno scoperto al GF VIP/ La gaffe nella Casa: il web “Assurdo”

Incidente piccante per Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto raccontato da Trash Tv Stellare e riportato da Novella2000, la conduttrice ha dormito col seno scoperto, senza rendersene conto. Pare, infatti, che si sia scoperta durante la notte e solo una volta sveglia si sia accorta della gaffe fatta. L’episodio, d’altronde, non è passato inosservato sui social, tanto che in molti hanno commentato la visione, ironizzando sulla gaffe.

Si tratta comunque di episodi che possono capitare all’interno di una Casa e che, prima di lei, altre concorrenti hanno vissuto in prima persona, in alcuni casi anche nel corso della diretta in prima serata. Proprio del suo seno Manila ha parlato qualche tempo fa nella Casa, svelando di averlo rifatto dopo la sua ultima gravidanza.

Manila Nazzaro, fuori dal Grande Fratello Vip è uscita la sua biografia

A proposito di Manila Nazzaro, mentre lei è nella Casa del Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente, all’esterno è uscita la sua biografia, dal titolo “Cintura rosa di sopravvivenza”. La Rogiosi editore presenta così il libro: “Un’autobiografia che nasce dall’esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che, all’improvviso, si sono ritrovate catapultate in una vita piena di ombre e solitudine, spezzate da un dolore lancinante che torna nei loro incubi più bui. – e ancora – Scoprire che dentro di loro c’è una vita e che quella vita all’improvviso va via, portando con sé l’immensa felicità di diventare mamme”.

